"Война должна быть закончена": Турция настаивает на переговорах Украины с рф

Турция продолжает настаивать на переговорах Украины с путинским режимом

Власти Турции настаивают на том, что Украина должна сесть за стол переговоров с россией. По мнению Анкары, только таким способом можно ускорить темпы прекращения войны.

Об этом 7 апреля во время встречи с российским министром иностранных дел сергеем лавровым заявил его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу, пишет CNN Turk.

По итогам переговоров в Анкаре глава МИД Турции заявил, что в ходе беседы с лавровым были затронуты региональные вопросы, в том числе вопросы, касающиеся Украины.

"Мы заявили, что война должна быть закончена как можно быстрее переговорами, и мы повторили, что мы, как Турция, готовы оказать лучшую поддержку", — сказал он.

Чавушоглу подчеркнул, что Турция будет и дальше вести диалог с обеими сторонами, чтобы помочь завершению войны.

Также на встрече уделялось внимание зерновым переговорам. По словам турецкого министра, его страна поддерживает шаги по продолжению "зерновой инициативы".

"Мы придаем важное значение продолжению соглашения. Этот мировой кризис особенно важен для уменьшения проблемы, с которой сталкивается каждое домохозяйство в мире", — заключил он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что на мирных переговорах Украины с рф активно настаивает и Китай.