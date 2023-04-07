Кому война: известный бизнесмен стал жертвой мошенников и рассказал, как его "развели"

Мошенники наживаются на чувствах украинцев

Полномасштабная война в Украине не стала поводом для аферистов прекратить свою преступную деятельность. Наоборот, пользуясь новыми возможностями, например, махинациями на помощи военным, правонарушители решили наживаться на горе или переживаниях своих сограждан.

О таком случае рассказал известный бизнесмен Андрей Федорив, который лично попал в одну их таких "схем".

Все случилось, когда он проводил важную онлайн встречу. В этот момент ему пришло сообщение в мессенджере с номера жены его друга, который сейчас защищает родину на передовой. В нем говорилось о том, что она якобы срочно нуждалась в деньгах, чтобы совершить закупку необходимого для мужа на фронт. При этом перевод просили совершить в криптовалюте.

Естественно, бизнесмен не смог отказать в помощи военному во время войны и перевел свои средства, однако, к его удивлению, спустя короткий промежуток времени чат, с которого было отправлено сообщение, просто пропал.

"Будьте осторожны. Кому война, кому…", — предупреждает Федорив.

При этом, стоит отметить, что такой случай далеко не единичный. В этот же день о подобном "разводе" написал и известный волонтер, автогонщик, телеведущий, блогер и музыкант Алексей Мочанов.

"Слышал что по прежнему есть те, кто ведутся на такие разводы, без звонка абоненту и голосового подтверждения. В данном случае я очень отдалённо знаю человека, и вообще не знаю аферистов, клянчащих деньги с его явно взломанного аккаунта. Будьте бдительны и не питайте обманщиков деньгами", — рассказал Мочанов.

Напомним, ранее мы писали, что аферисты придумали новую схему обмана украинцев через почту.