россии предложили обменять пленных-мусульман в честь праздника: что ответили в москве

В россии не захотели чтить традиции мусульман и отказались от обмена пленными

С 22 марта по 20 апреля длится священный для мусульман месяц Рамадан. По случаю великого праздника Украина предложила россии обменяться всеми военопленными, которые исповедуют ислам. Но россия, которая, к слову, считает себя многонациональной страной и свято чтит праздники, отказалась.

Об этом в интервю "Голосу Америки" рассказала советница по коммуникациям руководителя Офиса президента Украины Дарья Заровна. По ее словам, в россии восприняли эту идею "без особо энтузиазма".

Украина предложила оккупантам обмен мусульман в офрмате "всех на всех" в знак уважения к их культуре и традициям. Это было одним из креативных решений, к которым прибегает украинская переговорная сторона, чтобы вернуть своих граждан домой.

"Нашу переговорную группу характеризует проактивная позиция. И постоянные поиски разных углов, под которыми мы заходим. Это непростой процесс, который нужно продолжать, постоянно отыскивая новые способы вытащить больше наших", — добавила Заровна.

Также в Офисе президента сообщили, что с 11 марта 2022 года было проведено 39 обменов военопленными с россией. Удалось вернуть домой 1993 человека, из них 184 женщины и 107 гражданских заложников.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что бывшая российская пленница рассказала, как оккупанты содержат пленных в тюрьмах.Она рассказала о нечеловеческих условиях содержания и постоянном психологическом давлении со стороны россиян.