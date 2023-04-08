У Зеленского назвали три цели "сливов секретных документов" о наступлении Украины

россия хочет помешать контрнаступлению ВСУ и расколоть украинцев

Слитая в сеть якобы секретная информация о контрнаступлении ВСУ на самом деле является частью российской информационно-психологической операции (ИПСО). Это сделано для того, чтобы посеять панику среди украинцев и партнеров.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он назвал три основные цели, которые могла преследовать россия этим "сливом данных".

Оккупанты, во-первых, хотели отвлечь внимание, во-вторых, посеять сомнения и взаимные подозрения внутри Украины, а также внести раскол в общество. Как ранее сообщалось, подробностями о контрнаступлении ВСУ владеют до пяти человек, а отсутствие информации очень пугает россиян. Поэтому было принято решение совершить этот обманный маневр.

"Это стандартная игра российских спецслужб. Берешь открытые брифинги, добавляешь фиктивные сведения или отдельные элементы перехватов и публикуешь в соцсетях, легализуя "слив", — отметил Михаил Подоляк.

Свое мнение касательно слива данных журналистами The New York Times высказал и военный обозреватель Александр Коваленко. По его словам, причастность к этому российских спецслужб сложно не заметить.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ждет Украину после контрнаступления. На Западе пока не готовы принять нашу страну в НАТО, но ищут варианты предоставления гарантий безопасности в другом формате, чтобы не допустить повторной войны.