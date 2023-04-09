"Обменный фонд": Данилов о целесообразности обмена священников московского патриархата на украинских военнопленных

Среди священников православной церкви московского патриархата очень много агентов ФСБ страны-агрессора

Секретарь СНБО Алексей Данилов, рассказавший о том, кто имеет доступ к деталям будущего контрнаступления, решил прояснить ситуацию вокруг православной церкви московского патриархата, заявив, что украинские власти не борются с религией как таковой.

Об этом он сказал в комментарии "24 канала".

"Если кто-то хочет общаться с Богом, пожалуйста, общайтесь, но если Бога представляет фсб россии, то это уже о других вещах. Это уж точно не о Боге, а о национальной безопасности. Ни одной институции, имеющей отношение к российской федерации, даже религиозной, на территории нашей страны не будет", – предупредил он.

Кроме того, Алексей Данилов обратил внимание на тот факт, что среди людей, которые носят рясы, ходят с крестами и являются священниками православной церкви московского патриархата, очень много агентов фсб страны-агрессора.

"Имейте в виду, что количество офицеров первого, пятого, девятого управления фсб среди них очень велико. В этом институте было очень много представителей так называемого разведывательного сообщества российской федерации ", — считает топ-чиновник.

Данилов подчеркнул, что даже с началом войны россия влияла на Украину не только через религиозные организации, но и через агентурную сеть, которая, к сожалению, продолжает работать в нашем государстве.

"Служба безопасности Украины борется с этим, контрразведка занимается выявлением людей, помогающих российской федерации ", — добавил секретарь СНБО.

Также Данилов поделился фактом, который не очень известен широкой публике: часть московских попов уже поменяли на украинских пленников во время обмена пленными.

В то же время вопрос о том, стоит ли отдать россии митрополита УПЦ МП Павла (Лебедя), который был наместником Киево-Печерской лавры, пока не ко времени.

"Просто возвращать мы не будем, это обменный фонд. Не все украинцы знают, что представителей УПЦ МП они охотно меняют на наших военнопленных, и уже неоднократно происходили такие события. Они не были публичными. Если будет проведена соответствующая процедура, то мы охотно будем их менять на наших военнопленных", – сказал он.

Напомним, что, по мнению экспертов, ситуация вокруг Киево-Печерской лавры показывает, что на упомянутого выше митрополита Павла (Пашу Мерседеса) УПЦ МП перевела все стрелки, решив бросить его на произвол судьбы. Поэтому обмен на украинских пленников может стать для него "подарком судьбы".