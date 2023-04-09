"Нужна подставка с моим уничтоженным домом": в Украине начали продавать алкогольные сувениры "Бахмут" (фото)

Пользователей сети подобные подставки привели в ярость

Несмотря на попытки парламента Украины ограничить использование военно-патриотической тематики при регистрации торговых марок и в рекламе, однако любители заработать на хайпе продолжают "радовать" украинцев своей продукцией.

На этот раз пользователи сети обратили внимание на фигурку со стеллой Бахмута, которую решили использовать в качестве штофа (подставки) для алкогольных напитков.

При этом приобрести их можно например на сайте Rozetka, где их продажей занимается магазин Rosi. Впрочем, эти статуэтки можно обнаружить и на других маркетплейсах, а кто их производит выяснить пока не удалось.

Судя по ассортименту, штоф со стеллой Бахмута продается в нескольких вариациях с разной украинской техникой — "Град", МТ-ЛБ, "Акация", "Гвоздика", Т-64БВ и М113.

Кроме того, компания также предлагает приобрести штофы с изображением острова Змеиного.

Пользователи сети от этого изделия в восторг не пришли и честно высказали, что думают о подобном использовании символов.

Как сообщалось ранее, подобный креатив в Украине встречается не редко, например недавно в сети вспыхнул скандал из-за пива "Герои не умирают", а после этого из-за колбасы "ЗСУ".