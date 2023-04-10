Наводил дроны-камикадзе: бойцы ВСУ ликвидировали новый БПЛА россиян

Дрон запускается с помощью пневматической пусковой установки, а для посадки используется парашютная системы

Пока иранские союзники готовят для нашего врага новые беспилотники, укранские воины мощно громят уже имеющиеся у россиян образцы военной техники.

Об одном из подобных случаев пишет Telegram-канал.

"Силы обороны Украины смогли уничтожить беспилотный летательный аппарат российской армии, который применяется для наведения дронов-камикадзе "Ланцет". Он называется ZALA 421-16E2", — сказано в сообщении.

ZALA 421-16E2 представляет собой новый беспилотник – такой вывод можно сделать из единички в его бортовом номере — "0725 1". Все сбитые ранее дроны имели только четыре цифры.

На российских сайтах сказано, что ZALA 421-16E2 оснащается электрическим двигателем, который позволяет беспилотнику развивать скорость до 125 км/ч. Высота эффективного применения достигает 5 км. Дрон запускается с помощью пневматической пусковой установки, а для посадки используется парашютная система.

Беспилотник разведывательного типа разработан российской компанией ZALA Aero Group. Стандартная версия ZALA 421-16E2 весит до 7,5 кг, имеет размах крыла 2,8 метра и способна летать в течение 4 часов. Дальность связи составляет более 30 км.

Ранее "Телеграф" писал о том, что ВСУ затрофеили российский дрон со смешным названием и странным внутренним наполнением.