Резников рассказал, как Залужный встретил войну в своем кабинете: "Он готовился всю жизнь"

Резников рассказал, что происходило в кабинетах Минобороны в первые минуты после вторжения рф

С первых минут полномасштабного вторжения россии в кабинах Министерства обороны Украины царила боевая атмосфера.

Как рассказал министр обороны Украины Алексей Резников в комментарии "Украинской правде", 24 февраля в его ведомстве все были в полной боевой готовности.

"Когда ты заходил в здание Министерства обороны до того — там же куча постов, — то все ребята дежурные стояли просто в форме. А когда я заехал около 5 утра 24-го, то все они уже были в бронежилетах, в шлемах, с автоматами, с рожками. То есть, по полной боевой одежде. Это сразу бросалось в глаза. И мгновенно начали расти мешки, из которых делались укрепления, боевые позиции", — рассказал он.

Также Резников вспомнил о том, что происходило в приемной главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По словам министра, он вел реальное живое управление войсками.

"Если Залужный видел, что, например, нужна поддержка арты, идет колонна, он набирает того, кто отвечает за арту. Говорит: "Можешь нанести поражение?". "Да, скомуницируй". Шло реальное живое управление войсками.

Была большая активизация, но в моей памяти не запечатлелось какого-то особого изменения, которое бы с Залужным случилось. Он был сфокусирован и собран всегда, с тех пор как я с ним познакомился. Поэтому он таким и оставался

Для него ничего не изменилось. Он готовился всю жизнь к этому нападению, и вот этот момент настал. Залужный просто делал свое дело. И это дает всегда такую уверенность", — сказал Резников.