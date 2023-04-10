Оккупанты убивают не только людей: черноморские дельфины могут полностью исчезнуть из-за войны (фото)

Всего за три месяца погибло от одной шестой до одной пятой численности дельфинов в черном море

Жертвами российской агрессии становятся не только люди, но и братья наши меньшие. Одними из самых массовых жертв становятся черноморские дельфины, которые, если война не прекратится в ближайшее время, могут и вовсе исчезнуть.

Об этом сообщает "Газета выборчая", со ссылкой на последние исследования ученых Жешувского университета.

Так, по данным исследователей, российская агрессия против Украины, в том числе военные действия в Черном море, стала причиной массового вымирания дельфинов и морских свиней. По их оценкам, всего за несколько месяцев войны погибает около 20 процентов популяции черноморских китообразных.

"Это первое научное исследование, в котором мы бы очень хотели ошибаться. Если военные действия на море не прекратятся, в течение 12-18 месяцев местные китообразные могут вымереть", — говорит профессор Вегжин.

Ученые отмечают, что даже в мирное время следить за смертностью некоторых видов животных — непростая задача, тем более за тем, что происходит с ними во время войны. Смертность китообразных в результате боевых действий до сих пор не изучена.

Тем не менее для данного исследование специалисты придумали новый метод. Они решили использовать социальные сети и собирать информацию, которой делятся в Интернете люди, которые сознательно не участвовали в исследовательском проекте.

"Получить их другим путем — в то время и на такой большой территории, особенно во время войны — было бы очень сложно", — отмечает Венгжин.

Исследователи посчитали, что если человек увидит дельфина или морскую свинью, выброшенных на берег, весьма вероятно, что он будет настолько взволнован, что поделится информацией в социальных сетях. А поскольку посты часто содержат теги, это упрощает поиск информации.

При поддержке ученых из разных стран в течение трех месяцев (с мая по июль 2022 г.) они собирали информацию о погибших дельфинах и морских свиньях, опубликованную в социальных сетях как в Украине, так и в других странах Причерноморья (Болгария, Румыния, Грузия, Турция и Россия). .

Результаты были шокирующими: всего за три месяца погибла от одной шестой до одной пятой их популяции.

"Результаты, полученные с помощью гражданской науки, могут быть не такими точными, как результаты, полученные с помощью традиционных научных методов, поэтому в то же время мы провели реальное исследование смертности дельфинов на фрагменте побережья Черного моря в национальном парке "Тузловские лиманы" в Украине", — добавляют специалисты.

Затем исследовательская группа сравнила результаты, полученные в ходе исследования с использованием информации из социальных сетей, с результатами собственного тщательного анализа смертности дельфинов, проведенного на побережье Тузловских лиманов, и они оказались удивительно схожи.

Тузловские лиманы

"Мы были удивлены тем, насколько похожи результаты. Это убедило нас в том, что данные, полученные из социальных сетей, надежны и отражают реальность. Цифры оказались для нас шокирующими", — признается проф. Венгжин.

Данные, полученные из социальных сетей, показывают, что за три месяца реализации проекта на берег выбросило около 2500 тел дельфинов и морских свиней.

"Потому что всего 6-8 процентов. мертвых китообразных выбрасывает на берег (остальные опускаются на дно), нетрудно подсчитать, что за эти три месяца погибло от 37 500 до 48 000", — объясняют ученые.

Это шокирующая цифра. Тем более, что до войны численность китообразных в Черном море была достаточно хорошо оценена и насчитывала около 253 тысяч особей. Всего за три месяца погибла от одной шестой до одной пятой популяции.

Авторы проекта сообщают, что многие дельфины погибли в результате травм, непосредственно вызванных взрывами, вызванными, в том числе, многочисленными минами, морским сражением за Змеиный остров и российскими обстрелами Одесского порта и его окрестностей. Другие погибли от декомпрессионной болезни, возможно, вызванной быстрым всплытием на поверхность во время взрыва.

"Однако нам кажется, что большинство не погибли в результате взрыва. Основной причиной, и в то же время неустранимой во время боевых действий, являются гидролокаторы, используемые боевыми кораблями. Они посылают высокочастотные акустические волны, повреждая часть мозга дельфина, называемую дыней. Он отвечает за навигацию и охоту. Без него дельфины не могут выжить", — объясняет проф. Венгжин.

Он добавляет, что воздействие сигналов сонара приводит к большому дефициту энергии у этих животных. — В результате происходит быстрая потеря веса, а китообразным нужен слой жира для изоляции. Даже 40-процентный дефицит энергии, возникающий в результате 10-дневного голодания, представляет для дельфинов смертельную угрозу. Таким образом животные умирают очень долгой и мучительной смертью.

Помимо травм, многие особи, найденные на пляжах, были истощены, что свидетельствовало о смерти от голода и переохлаждения. Некоторые были еще живы, но так сильно ранены, что их спасти было невозможно.

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