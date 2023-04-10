"Почему вы не сдались в плен": жительница Кривого Рога ошарашила военных упреком (видео)

Женщина попыталась уйти от разговора и не смогла толком объяснить свою позицию

В Украине снова разгорелся скандал с участием военных. В этот раз защитников и общественность возмутили слова женщины в одной из клиник Кривого Рога.

Видео с её высказываниями прямо сейчас с большой скоростью распространяется по сети.

Так, военных возмутила весьма неоднозначная фраза одной из женщин в очереди в местной больнице. Автор видео утверждает, что украинка в личном разговоре с ним задала вопрос "А почему вы не сдались в плен?". Получив такой внезапный вопрос, мужчина решил записать видео и уточнить, что именно женщина имела ввиду.

Судя по опубликованным кадрам, она не отрицает сказанной ей фразы, но своим видом показывает, что не понимает возмущения, ведь по её словам, она имела ввиду, что если бы воины сдались в плен, то якобы остались здоровы и живы.

"А чего вы не сдались в плен? Небыли бы ранены и живы остались", — говорит она.

Военного не устроил такой ответ, ведь уже давно известно, как россияне обращаются с украинцами, а поэтому такое высказывание женщины выглядит довольно странно. Он попытался еще раз уточнить её позицию, но уже на этот раз услышал: "Да ничего я тебе не буду объяснять".