Казаки и ковбои братаются: старший советник Конгресса США объяснил, в чем украинцы и американцы одинаковы

Украина и Америка имеют достаточно высокий уровень идентичности, убежден Массаро

Нет более похожих стран в мире, чем Соединенные Штаты и Украина. Оба народа этих государств стали "продуктами" войн за независимость с великими империями.

Об этом в интервью для "Украинской правды" рассказал старший политический советник Хельсинкской комиссии США Пол Массаро, отметив, что в случае Америки, жители ее страны в свое время вынужденно боролись за свою независимость в войне с Британской империей, тогда как украинцы делали то же самое с Российской империей.

По его словам, Украина и Америка обладают крайне высоким уровнем идентичности: "И мы также люди, которые раздвигают рамки, знаете, "ковбои и казаки" – культура свободы глубоко укоренена в каждом из нас".

Массаро также добавил, что, если посмотреть на классическую европейскую модель государства, котораяявляется чем-то вроде "этническая принадлежность – религия – язык", Украина имеет гораздо более американский стиль идентичности, основанной на ценностях.

Также Массаро добавил, что как в Штатах, так и в Украине сосуществует многообразие: несколько языков, этносов, религий, обе страны имеют довольно высокий уровень толерантности. В то же время, они объединены вокруг общих ценностей, а именно свободы и независимости.

"В этом смысле, я думаю, что нет двух более схожих стран в мире, чем Соединенные Штаты и Украина", — подытожил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что именно США стали главным союзником Украины еще с первых дней полномасштабного российского вторжения и поддерживают Киев до сегодняшнего дня. В частности, несколькими днями ранее Вашингтон пообещал передать еще один пакет военной помощи для ВСУ.