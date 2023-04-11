Украина все-таки получит F-16? В Европе обнадежили возможными сроками

Решение по западным истребителям остается достижимым в краткосрочной перспективе

В Дании не исключают, что решение Запада о возможной передаче Украине боевых самолетов будет принято после поставок МиГ-29 поляками и словаками.

Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на заявление министра обороны Дании.

Так, по словам министр обороны Дании Троэльса Лунд Поульсена, долгожданное решение Запада о поставках Украине своих боевых самолетов может быть принято уже "до лета" 2023 года. Он добавил, что обсуждения требуют времени, поскольку страны должны действовать совместно, но решение остается достижимым "в краткосрочной перспективе", отметив, что "Дания не намерена делать это в одиночку".

"Нам придется делать это вместе с несколькими странами. И нам также придется вести диалог с американцами по этому поводу", — заявил Поульсен.

Издание отмечает, что в настоящий момент ни один современный западный самолет, на который претендует Киев, до сих пор не был поставлен.

Для справки: Дания имеет парк из 43 F-16, тридцать из которых находятся в эксплуатации. Эти самолеты разработки США заменяются 27 американскими F-35.

Напомним, ранее мы писали, что в ВСУ назвали 8 главных причин, почему Украине необходимы F-16.

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