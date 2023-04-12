Контрнаступление может начаться позже: Шмыгаль рассказал, чего не хватает ВСУ

ВСУ должны быть готовы к контрнаступлению на 100%

Украине необходимо больше артиллерии и боеприпасов, чтобы провести успешное контрнаступление и освободить свои земли от российской оккупации.

Как рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью The Hill, международные партнеры не оказывают давления на ВСУ относительно сроков начала контрнаступление, однако оно идет изнутри страны.

При этом он не исключил, что само контрнаступление может начаться летом, а не весной, так как для этого "необходимо быть готовым на 100%".

"Чтобы быть готовыми к контрнаступлению, нам нужно больше артиллерии, боеприпасов. Нам нужно больше ракет малой, средней и большой дальности, нам нужны танки и нам понадобятся истребители", — отметил Шмыгаль.

Премьер также отметил, что Украина непременно освободит свои территории и утечки данных ей не помешают.

Как сообщалось ранее, накануне в сеть попали якобы секретные документы, которые могут поставить под сомнение успех украинского контрнаступления. Впрочем, в Украине документы называют российской ИПСО.

В свою очередь в Пентагоне сообщили, что этот слив может представлять угрозу для национальной безопасности США.