Еще одно видео с отрезанием голов пленным украинцам нашли СМИ: есть уверенность насчет авторов

У мертвых военных были также отрезаны руки

В соцсетях появились два видео, на котором российские нелюди отсекают головы украинским военнослужащим. Одно из них было снято 8 апреля наемниками ЧВК "Вагнера".

Данные видео, вероятно, сняты в разное время, поскольку количество и цвет листьев на одном из них говорит о другом времени года. Оно могло быть снято еще летом 2022. Об этом сообщает CNN.

"Первое видео было размещено в пророссийской социальной сети 8 апреля. Оно якобы было снято российскими наемниками из группы Вагнера и, по-видимому, показывает обезглавленные трупы двух украинских солдат, лежащих на земле рядом с уничтоженной военной машиной", — говорится в материале.

На втором видео слышен голос за камерой, но звук, вероятно, искажен, чтобы предотвратить идентификацию говорящего. Он говорит: "Бронетранспортер подорвался на мине". Очевидно, имея в виду тела украинских военных на земле, голос, смеясь, продолжает: "Они убили их. Кто-то подошел к ним. Они подошли к ним и отрезали им головы". У мертвых военных были также отрезаны руки.

По данным из социальных сетей выходит, что видео было снято вблизи Бахмута, где продолжаются самые ожесточенные бои наших защитников с российскими оккупантами.

Отметим, что 11 апреля в сети было опубликовано видео, на котором российские захватчики отсекли голову живому украинскому военнопленному. Весь процесс зверств был зафиксирован на видео. На происшествия вскоре отреагировали в Офисе президента Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в марте в соцсетях появилось видео, на котором российские оккупанты расстреляли безоружного украинского военнопленного, сказавшего им "Слава Украине".