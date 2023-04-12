В Житомире хулиган избивал ногами фото военного с криком: "Вы твари!" (видео)

Молодой человек был с другом

В то время, когда британские солдаты отдают честь украинским воинам, некоторые молодые люди в Украине наоборот — показывают свою ненависть к ним. Так, в Житомире хулиган повредил изображение украинского военного на остановке. Мужчина бил ногами прямо в лицо бойца на фото.

О событии сообщила в своем TikTok-канале местная девушка, ставшая свидетелем. Инцидент произошел в воскресенье 9 апреля. По ее словам, мужчина долго избивал плакат с военным.

"Оно било этот плакат более 20 раз, полиция проехала мимо, надеемся просто не заметила", — говорит девушка. По ее словам, он при этом кричал: "Вы твари!"

На остановке был размещен плакат проекта волонтеров "Лицо мира", пишет "Army.fm". Здесь изображены люди в реальных боевых условиях, благодаря которым в таких городах, как Житомир, сейчас идет мирная жизнь.

Как рассказывает девушка в комментариях, хулиган через 1 мин уехал на маршрутке. До этого он успел "наехать" на автора видео вместе со своим другом, говорил ей, что он под наркотиками:

"Он кричал нам, что под наркотиками и даже предлагал, он постоянно наваливался ", — пишет девушка. Одному из местных Telegram-каналов она сбросила видео, где злоумышленник развернулся лицом к камере.

Напомним, что сеть поразило, как в Черкасской области подростки разрушили могилу погибшего героя. А потом еще и таскались с крестом.

Между тем в Днепре произошел менее поразительный инцидент, который, несмотря на это, все равно возмутил украинцев. Девушки-подростки устроили фотосессию на кладбище и вылезали на могилы.