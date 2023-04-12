Пуля летела в голову: украинский морпех чудом остался жив во время перестрелки с оккупантами (видео)

Видео в сети опубликовали побратимы военного

Украинские военные, защищая родную страну от оккупантов, порой делают невероятные вещи на фронте, рискуя собственной жизнью и оказываясь на волоске от смерти. Такой случай произошел с бойцом, который чудом выжил в контактном бою с захватчиками.

Об этом сегодня, 12 апреля, сообщили на странице 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ им. контр-адмирала Михаила Остроградского, опубликовав соответствующее видео.

Героем ролика является морской пехотинец, который, благодаря настоящему чуду, избежал попадания пули прямо в голову при ведении контактного боя с противником

"Украинский защитник вел стрельбу по врагу. А тот дал ответную очередь. Камера зафиксировала, как одна из пуль пролетела над шлемом морпеха. Пусть судьба и дальше оберегает наших собратьев от вражеских нападений", — отметили в бригаде.

После случившегося воин отбежал от окна в сторону. К счастью, он не получил никаких ранений, пуля попала в стену.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что боец Десантно-штурмовых войск ВСУ с позывным "Якудза" совершил геройский поступок, вытащив побратима буквально из-под носа оккупантов.