Пуля летела в голову: украинский морпех чудом остался жив во время перестрелки с оккупантами (видео)
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Видео в сети опубликовали побратимы военного
Украинские военные, защищая родную страну от оккупантов, порой делают невероятные вещи на фронте, рискуя собственной жизнью и оказываясь на волоске от смерти. Такой случай произошел с бойцом, который чудом выжил в контактном бою с захватчиками.
Об этом сегодня, 12 апреля, сообщили на странице 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ им. контр-адмирала Михаила Остроградского, опубликовав соответствующее видео.
Героем ролика является морской пехотинец, который, благодаря настоящему чуду, избежал попадания пули прямо в голову при ведении контактного боя с противником
"Украинский защитник вел стрельбу по врагу. А тот дал ответную очередь. Камера зафиксировала, как одна из пуль пролетела над шлемом морпеха. Пусть судьба и дальше оберегает наших собратьев от вражеских нападений", — отметили в бригаде.
После случившегося воин отбежал от окна в сторону. К счастью, он не получил никаких ранений, пуля попала в стену.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что боец Десантно-штурмовых войск ВСУ с позывным "Якудза" совершил геройский поступок, вытащив побратима буквально из-под носа оккупантов.