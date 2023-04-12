"Украинцы должны встать на защиту детей героев": Львовская ОВА и ОО "Мрия детей Украины" будут вместе поддерживать семьи павших воинов

Львовская областная военная администрация и ОО "Мрия детей Украины" подписали меморандум о сотрудничестве

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий и глава ОО "Мрия детей Украины" Дана Яровая подписали Меморандум о сотрудничестве по поддержке семей павших воинов.

"Максим Зиновьевич, как глава военной администрации, знает ситуацию, владеет информацией о погибших. И прекрасно понимает, что за сводками и статистике — человеческие судьбы", — говорит Дана Яровая.

По ее словам, объединив усилия, удастся эффективнее работать с общиной, с каждой семьей, помогать детям с психологической реабилитацией, обучением, отправлять на отдых в летние лагеря, организовывать мероприятия.

Глава Львовской ОВА подчеркнул, что совместные усилия, прежде всего, направят на программы реабилитации детей, пострадавших из-за войны, вопросы их социальной и правовой защиты.

"Наши защитники встали в защиту Украины. Каждый житель Украины должен встать в защиту детей наших Героев, а также детей, у которых отобрали детство российские оккупанты", — подчеркнул Максим Козицкий.