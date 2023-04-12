"Чрезмерная благодарность портит военных": известный ветеран ВСУ сделал неожиданное признание

Военнослужащий объяснил, какой фактор сильно меняет военных

Украинцы гордятся и очень доверяют нашим Вооруженным силам, а также часто высказывают им свою благодарность лично или в социальных сетях за защиту нашей страны. Однако чрезмерная благодарность влечет за собой изменения в поведении бойцов и далеко не в лучшую сторону.

Адвокат и и ветеран российско-украинской войны Маси Найем в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару на канале "Орестократия" высказал свое мнение относительно благодарности военным со стороны украинцев.

По его словам, когда военные часто и отовсюду слышат благодарность, они начинают считать, что им можно все, ведь их так сильно любят. Чтобы более подробно описать этот процесс, военный привел в пример слова фасилитатора, которые ему запоминались.

"Если вы как руководитель очень сильно контролируете людей, эти люди априори впадают в пассивный режим. Если вы чрезмерно заботитесь о них, они впадают в режим бунтарей. Как с детьми. Если вы сильно любите детей, они начинают чудить. То же самое и с военными. Когда мы слишком сильно им благодарны, происходит подмена понятий. Они считают, что им можно все, ведь их же и так любят", — сказал Найем.

Военнослужащий добавил, что военные возвращаются в свою гражданскую жизнь и там есть определенные рамки — то есть законы Украины. А если человек нарушит эти рамки, то логика в этой благодарности ему совершенно отпадает.

"Вы защитили гражданских людей с целью не уничтожить их потом, не добить их самим, а с целью еще больше их оберегать. Поэтому, когда люди слишком благодарны, они могут позволять больше, чем это было бы правильно позволять. Потому военным, своим побратимам я все время об этом говорю и говорил, что благодарность общества — это наша база. Спасибо, что у нас такое общество. Но далее мы возвращаемся в обычное русло. Мы заплатили свой "налог" и от этого "налога" у нас не появилось больше прав", — считает военный.

У военнослужащих, как подчеркнул Найем, появилась крепкая история, что они граждане Украины и имеют право строить это государство так, как они хотят, чтобы большинство людей были счастливы и их права не были нарушены.

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