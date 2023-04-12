В мобилизации стоит поменять две вещи: известный ветеран ВСУ рассказал, какие

Изменив несколько вещей в мобилизации Украина "окажется на передовой всех наций"

В Украине уже на протяжении года успешно продолжается мобилизация, однако существуют вещи в подходе государстве к ней, которые не мешало бы изменить.

Об этом заявил адвокат и и ветеран российско-украинской войны Маси Найем в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару на канале "Орестократия".

Так, на вопрос ведущего о том, как, по его мнению, Украина могла бы создать дополнительную мотивацию для украинских мужчин Маси Наем ответил, что в этом процессе он бы изменил две вещи:

"Первое — представим, что военная служба это работа в какой-то частной компании. Нам очень важно показать людям, какие сервисы мы даем, с каким уважением мы их даем, для того чтобы об этом уважении они начали говорить между собой. И как это будет (в этом случае — Ред) происходить через 20 лет. Например, мой сын, если начнется война, он скажет, слушайте, я пойду воевать. А почему? Потому, что когда мой отец воевал, ему государство обеспечило после войны этим, этим и этим. Благодаря этой поддержке мы имеем то, то и то. И вот такое уважение есть и отношение государства заслуживает того, чтобы гражданские люди пошли воевать", — считает ветеран.

Вторым важным пунктом, благодаря которому, считает Найем, Украина "окажется на передовой всех наций" является — мобилизация по конкретным умениям человека.

"Второе — это если мобилизация будет происходить по том, что человек умеет. То есть, например Военно-врачебная комиссия. Вот скажите, мы имеем право мобилизовать 50 тысяч медиков? Имеем. А мы могли бы сделать так, чтобы государство говорило — уважаемые 50 тысяч мобилизованных или объявить, что государство, Министерство обороны хочет мобилизовать 50 тысяч военнослужащих, а именно медиков. Вы же не пойдете воевать? Вы же не хотите воевать? Медики, вы же не умеете воевать. Поэтому, что мы сделаем, мы вас в первую очередь "закинем" на ВВК — дайте пожалуйста, другую философию этих сервисов ведь у вас есть знания, другие подходы. Сделайте это, пожалуйста. Я уверен, большинство медиков побегут. Потому, что они не умеют воевать, но у них есть знания. Так сделайте это", — говорит Найем, добавляя, что он понимает сегодняшних сотрудников ВВК, ведь они ранены общением военных с ними. Но и военных я понимаю. "Я раненый прихожу, а там бешенные очереди. Почему ко мне такое отношение?"

Напомним, ранее мы писали о том, как расширение полномочий военкоматов может повлиять на общество.

Также мы сообщали о том, как изменится мобилизация в мае.