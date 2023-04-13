Враг продвинулся под Авдеевкой: свежие карты боев в Украине

Российские войска продолжают попытки продавить оборону Украины на востоке

Российские оккупанты не останавливают попыток прорваться вглубь Украины. Они постоянно штурмуют в Бахмуте, одной из самых горячих точек является Марьинка.

По данным Института изучения войны, враг на юге сосредоточен на усилении обороны. Генштаб сообщает, что наступательные действия были на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В сутки отбиты более 45 атак врага.

Карта боевых действий в Украине

Восток Украины

На Лиманском направлении оккупанты наступают возле Белогоровки (10 км к югу от Кременной). По данным DeepState, продолжаются локальные бои.

Карта боевых действий в Луганской области

На Бахмутском направлении тяжелая ситуация в Бахмуте, враг наступал севернее населенного пункта Хромово и у Богдановки и Предтечино. В самом Бахмуте не прекращаются штурмы. Российское МО заявляет о захвате трех кварталов. Контрольная оценка местности утверждает, что россияне контролируют 76,5% города на 11:04.

Карта боевых действий в Бахмуте

На Авдеевском и Марьинском направлениях враг наступал в районах населенных пунктов Северное, Марьинка, Победа, Новомихайловка. Самые серьезные бои идут в Марьинке. DeepState сообщает, что западнее Новобахмутовки российские военные пытаются закрепиться по трассе. На этом отрезке в 10 км севернее Авдеевки враг незначительно продвинулся и пересек трассу Донецк – Славянск.

Карта боевых действий в Донецкой области

Юг Украины

Враг не прекращает обстрелы и продолжает возводить оборону на юге Украины. Российские войска завершили строительство трех уровней обороны на территории Запорожской области протяженностью около 120 км. По мнению ISW, продолжение строительства укреплений в Крыму может свидетельствовать о том, что российские войска не уверены в своей способности удерживать оккупированные территории на юге Украины в ожидании украинского контрнаступления.

Линия фронта в Запорожской области

Линия фронта в Херсонской и Николаевской области

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на двух отрезках фронта на юге, россии будет труднее удержать оборону. Речь о приморских частях Запорожской и Херсонской областей.