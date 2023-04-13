Контрнаступление ВСУ: Украина недовольна оценками США — Politico

В Украине отреагировали не выводы США о контрнаступлении ВСУ

В Украине не согласны с оценками США по поводу того, что контрнаступление ВСУ на временно оккупированные россиянами территории не будет иметь большого успеха.

Об этом говорится в материале американского издания Politico

Там указано, что высокопоставленные украинские чиновники расстроены утечкой "секретных данных", в которых говорится, что Киев может рассчитывать лишь на "скромные территориальные выгоды" от запланированного контрнаступления.

"Те же люди, которые говорили, что Киев падет через три дня, теперь сливают вредную и столь же нелепую информацию в преддверии наступления, критически важного для всего свободного мира", — говорит анонимный собеседник издания, который имеет связь с высокопоставленными чиновниками в Киеве.

В связи с утечкой данных в Украине начали задумываться о том, насколько серьезно США поддерживают цели Украины.

"Из всего этого исходит, что Соединенные Штаты и Украина не так синхронизированы, как заявляют обе страны спустя 14 месяцев после начала войны", — пишет автор материала.

Напомним, ранее мы писали о том, как слитые данные Пентагона могут отразиться на контрнаступлении ВСУ.