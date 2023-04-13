"Людской подлости нет границ": в сети раскритиковали волонтершу за слова об украинском военном

Волонтер Василиса Мазурчук нарвалась на волну хейта

Украинцы раскритиковали волонтера Василису Мазурчук, сделавшую скандальное заявление о ролике, на котором российские оккупанты отрезают голову живому украинскому военнопленному.

Экс-спикер полка "Днепр-1" и добровольческого батальона "Донбасс" после публикации жуткой картины заявила, что воин не должен кричать о том, как ему больно, а должен умереть с фразой "Слава Украине".

В комментариях к публикации в Facebook украинцы возмутились тем фактом, что даже после шквала критики волонтер не сделала никаких выводов. Более того, она публично заявила о том, что не намерена извиняться за сказанное.

Под публикацией о новой выходке Мазурчук украинцы пишут следующее:

"Людской подлости нет границ"

"Будешь извиняться перед Богом"

"Очень умная. Интересно, что бы она кричала, если бы ей отрезали голову?"

"Нам не нужны ее извинения, будет отвечать перед Богом"

Как сообщалось ранее, жестокое видео попало в сеть вечером 11 апреля, однако аналитики InformNapalm отмечают, что подобные кадры попадают в сеть, когда участвовавшие в преступлениях оккупанты сбежали с поля боя или когда командир, снимавший видео, был убит.