Укр

"Людской подлости нет границ": в сети раскритиковали волонтершу за слова об украинском военном

Автор
Максим Яценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Мазурчук нарвалась на волну критики в социальных сетях Новость обновлена 13 апреля 2023, 12:24
Мазурчук нарвалась на волну критики в социальных сетях. Фото Соцсети

Волонтер Василиса Мазурчук нарвалась на волну хейта

Украинцы раскритиковали волонтера Василису Мазурчук, сделавшую скандальное заявление о ролике, на котором российские оккупанты отрезают голову живому украинскому военнопленному.

Экс-спикер полка "Днепр-1" и добровольческого батальона "Донбасс" после публикации жуткой картины заявила, что воин не должен кричать о том, как ему больно, а должен умереть с фразой "Слава Украине".

В комментариях к публикации в Facebook украинцы возмутились тем фактом, что даже после шквала критики волонтер не сделала никаких выводов. Более того, она публично заявила о том, что не намерена извиняться за сказанное.

Под публикацией о новой выходке Мазурчук украинцы пишут следующее:

  • "Людской подлости нет границ"
  • "Будешь извиняться перед Богом"
  • "Очень умная. Интересно, что бы она кричала, если бы ей отрезали голову?"
  • "Нам не нужны ее извинения, будет отвечать перед Богом"

Как сообщалось ранее, жестокое видео попало в сеть вечером 11 апреля, однако аналитики InformNapalm отмечают, что подобные кадры попадают в сеть, когда участвовавшие в преступлениях оккупанты сбежали с поля боя или когда командир, снимавший видео, был убит.

Теги:
#Казнь #Соцсети #ВСУ #Комментарии из соцсетей