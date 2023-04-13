"Людской подлости нет границ": в сети раскритиковали волонтершу за слова об украинском военном
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Волонтер Василиса Мазурчук нарвалась на волну хейта
Украинцы раскритиковали волонтера Василису Мазурчук, сделавшую скандальное заявление о ролике, на котором российские оккупанты отрезают голову живому украинскому военнопленному.
Экс-спикер полка "Днепр-1" и добровольческого батальона "Донбасс" после публикации жуткой картины заявила, что воин не должен кричать о том, как ему больно, а должен умереть с фразой "Слава Украине".
В комментариях к публикации в Facebook украинцы возмутились тем фактом, что даже после шквала критики волонтер не сделала никаких выводов. Более того, она публично заявила о том, что не намерена извиняться за сказанное.
Под публикацией о новой выходке Мазурчук украинцы пишут следующее:
- "Людской подлости нет границ"
- "Будешь извиняться перед Богом"
- "Очень умная. Интересно, что бы она кричала, если бы ей отрезали голову?"
- "Нам не нужны ее извинения, будет отвечать перед Богом"
Как сообщалось ранее, жестокое видео попало в сеть вечером 11 апреля, однако аналитики InformNapalm отмечают, что подобные кадры попадают в сеть, когда участвовавшие в преступлениях оккупанты сбежали с поля боя или когда командир, снимавший видео, был убит.