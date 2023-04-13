Ракетные удары по Украине могут усилиться: в ВСУ назвали сроки и признаки

Есть один фактор, который может позволить россии усилить удары

Российские оккупанты могут усилить ракетные удары по украинским городам. Это связано с их планами начать производство ракет Х-50 уже в ближайшее время.

Об этом сегодня, 13 апреля, в ходе брифинга сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов.

"Следует отметить, что по имеющимся данным в июне этого года рф планирует приступить к серийному производству стратегических крылатых ракет воздушного базирования типа Х-50, что позволит кремлю осенью активизировать ракетные удары по территории нашей страны", — сказал он.

Стоит отметить, что крылатая ракета Х-50 имеет длину 6 метров и массу около 1600 кг. Она способна поражать цели на дальности до 1,5 тысячи км. Ее крейсерская скорость полета — 700 километров в час (максимальная — 950). Носителями Х-50 являются бомбардировщики Ту-22М3, а также стратегические Ту-95МС и Ту-160.

В то же время военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своем Telegram-канале прокомментировал возможные массированные удары по Украине. Он напомнил, что последняя масштабная атака была 9 марта. Тогда россияне использовали 68 ракет авиационного и морского базирования, после чего больше месяца не совершала новых ударов.

"Но это не говорит о том, что у неё (россии, — Ред.) закончились ракеты — отнюдь. Российский ВПК продолжает производство основной ракетной номенклатуры Х-101, Х-59, Х-31, Х-38, КРМБ "Калибр" и прочие. Общий показатель пополнения боекомплекта у них составляет 2-5 ракет той или иной номенклатуры в сутки. То есть, в зависимости от поставок контрабандных запчастей, объёмы производства могут составлять от 60 до 150 ракет в месяц. Но в основном в меньшую сторону, чем большую, поскольку поставки эти занимают больше времени и не всегда осуществляются в срок, а зависимость от них критическая", — пишет Коваленко.

По его мнению, сейчас мы можем наблюдать два явления — накопление БК, с учётом его растраты за 2022-й год и смену приоритетов. Не исключено, что в рф осознали бесперспективность ударов по энергетической инфраструктуре и сейчас думают над новыми целями, которые будут атаковать.

"Собственно, расслабляться очень рано. Тем более, что у оккупантов всегда срабатывают маниакальные инстинкты на праздники и даты. Пасха, 1 мая, 2 мая, 9 мая… Триггеров, активизирующих их террористическую ментальность множество", — подчеркнул Коваленко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ВСУ рассказали, стоит ли ждать от россиян ракетных ударов по Украине на Пасху.