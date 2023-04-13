"Святой" девять лет защищал Украину: в боях погиб взводный батальона "Карпатська січ"

Украина продолжает терять героев

Полномасштабное российское вторжение в Украину продолжает уносить жизни героев. На этот раз стало известно о гибели командира взвода огневой поддержки 49-го отдельного стрелкового батальона ВСУ "Карпатська січ" Артура Свитухова (позывной "Святой").

Об этом проинформировала пресс-служба волонтерского фонда "До Мрії" в своем Instagram, отметив, что трагедия произошла 9 апреля.

"Уникальный человек, настоящий боец, 9 лет защищавший Украину, несмотря на то, что на стороне врага воюет его отец. Смелый, умный, откровенный, всегда улыбающийся", — описали волонтеры погибшего воина.

Волонтеры отметили, что буквально за день до того, как узнали страшную новость, успели записать интервью со Свитуховым.

Украинский герой после войны хотел стать продюсером и мечтал снять фильм о посттравматическом синдроме. Однако его мечте не суждено было сбыться.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на войне в Украине погиб грузинский доброволец Арсен Кецбая. Он стал четвертым грузином, который отдал жизнь на фронте с начала апреля 2023 года.