ВСУ продолжают героическую оборону Бахмута: свежие карты боев в Украине

ВСУ продолжают противостоять армии оккупанта на всех направлениях

Украинские военные продолжают удерживать Бахмут, несмотря на заявления оккупантов о том, что они практически заняли город.

Как говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW), враг имеет лишь минимальные успехи, в то время как бойцы ВСУ продолжают укреплять свои позиции.

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

Карта боевых действий в Луганской области

Враг не прекращает совершать ограниченные наземные атаки на направлении Сватово-Кременная. Судя по картам аналитиков, противник продвинулся в южном направлении от Белогоровки, хотя в Генштабе ВСУ информацию не подтвердили.

Также известно, что российские войска перебросили дополнительные подразделения в район Кременной.

По данным российских военкоров, бойцы ВСУ провели частично успешную контратаку вблизи Кривошиевки, которая находится западнее Кременной.

Ситуация на Донбассе

Карта боевых действий в Донецкой области

На протяжении минувших суток противник продолжал наступление на Бахмут. На картах ISW видно, что оккупанты продвинулись дальше на запад в центральную часть города, а также добились незначительных успехов в южном и юго-западном Бахмуте.

Карта боевых действий в Бахмуте

Российские военкоры публиковали снимки якобы из центра города, но позже главарь боевиков ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин опроверг информацию. По его словам, украинская армия продолжает защищать город, укрепляя свои позиции.

Также враг не перестает вести наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк. В Генштабе Украины сообщили, что в течение суток ВСУ отразили атаки врага в районах Северного, Марьинки, Победы и Новомихайловки.

Южное направление

Карта боевых действий в Запорожской области

Оккупанты продолжают работать над укреплением своих позиций в ожидании масштабного контрнаступления ВСУ. По данным властей Запорожской области, российские войска продолжают строительство укреплений и минирование вдоль линии фронта на территории региона.

В то же время ВСУ продолжают вести разведку позиций. Российские блогеры писали, что украинские войска проводили зондирование вблизи российских оборонных пунктов в районе Роботино.

Также 13 апреля прогремел взрыв на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Как сообщили в "Энергоатоме", российские войска продолжают минировать территории вблизи ЗАЭС.

В течение суток враг совершал регулярные обстрелы Николаевской и Херсонской областей.

Карта боевых действий в Херсонской и Николаевской областях

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на двух отрезках фронта на юге, россии будет труднее удержать оборону. Речь о приморских частях Запорожской и Херсонской областей.