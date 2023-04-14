Два человека из путинской верхушки готовили саботаж войны: в "сливах Пентагона" названы фамилии
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В окружении путина готовился заговор
Руководители армии оккупантов хотели прекратить войну в Украине еще 5 марта, чтобы таким образом нанести ущерб своему президенту владимиру путину.
Об этом говорится в новой части опубликованных "секретных документов" Пентагона, пишет Tagesspiegel.
В документах говорится, что рф хотела перекинуть ресурсы из таганрога в Мариуполь, чтобы переключить внимание на южный фронт.
Данную стратегию разработали лично секретарь совета национальной безопасности рф николай патрушев и глава генштаба рф валерий герасимов.
В статье говорится, что позже герасимов отказался от запланированного наступления. В беседе с путиным он пытался доказать, что ВСУ превосходят армию оккупантов, и предупредил, что в случае наступления рф понесет тяжелые потери.
Такая попытка саботажа нужна была для того, чтобы добиться военного поражения и "выставить Путина в дурном свете". Скорее всего, при таком раскладе война подошла бы к концу.
Что касается даты 5 марта, то она тоже была выбрана не случайно. В этот день путин планировал начать химиотерапию и не смог бы предотвратить диверсию.
Как сообщалось ранее, слитые в сеть документы привели к громкому скандалу, после которого в Пентагоне сообщили, что утечка может представлять угрозу для национальной безопасности США.