В окружении путина готовился заговор

Руководители армии оккупантов хотели прекратить войну в Украине еще 5 марта, чтобы таким образом нанести ущерб своему президенту владимиру путину.

Об этом говорится в новой части опубликованных "секретных документов" Пентагона, пишет Tagesspiegel.

В документах говорится, что рф хотела перекинуть ресурсы из таганрога в Мариуполь, чтобы переключить внимание на южный фронт.

Данную стратегию разработали лично секретарь совета национальной безопасности рф николай патрушев и глава генштаба рф валерий герасимов.

В статье говорится, что позже герасимов отказался от запланированного наступления. В беседе с путиным он пытался доказать, что ВСУ превосходят армию оккупантов, и предупредил, что в случае наступления рф понесет тяжелые потери.

Такая попытка саботажа нужна была для того, чтобы добиться военного поражения и "выставить Путина в дурном свете". Скорее всего, при таком раскладе война подошла бы к концу.

Что касается даты 5 марта, то она тоже была выбрана не случайно. В этот день путин планировал начать химиотерапию и не смог бы предотвратить диверсию.

Как сообщалось ранее, слитые в сеть документы привели к громкому скандалу, после которого в Пентагоне сообщили, что утечка может представлять угрозу для национальной безопасности США.