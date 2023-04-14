Крымчан готовят к обстрелам и бомбардировкам: "Телеграф" получил любопытный документ

В Крыму заработали бомбоубежища — фотофакт

Во временно оккупированном россией Крыму, судя по всему, серьезно готовятся к вероятному наступлению ВСУ. Если раньше там строили различные фортификационные сооружения на пляжах и на границе с материковой частью Украины, то сейчас там начали открывать бомбоубежища.

В распоряжении "Телеграфа" появилась фотография одного из объявлений, где указаны адреса мест, в которых можно спрятаться во время обстрелов.

В частности, бомбоубежища оккупанты открыли в Феодосии, а также в населенных пунктах Орджоникидзе, Курортное и Щебетовка.

Список адресов, где можно спрятаться от обстрелов в Крыму

Напомним, что оккупанты начали строить окопы и другие фортификационные сооружения в районе логистических узлов — вблизи Армянска, к югу от Чонгара, у Филатовки, Воронцовки, а также вдоль пляжей Евпатории. Противник старается строить оборонительные сооружения у водоемов, чтобы создать дополнительное препятствие.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько человек сегодня знают о готовящемся контрнаступлении ВСУ. В СНБО подчеркнули, что все детали держат в строгом секрете, чтобы еще больше деморализовать врага.