Союзники Украины сомневаются в успехе контрнаступления ВСУ: Bloomberg назвал более реальную цель

Глава Пентагона отверг пессимистические настроения союзников Киева

Некоторые европейские союзники Украины все более скептически относятся к тому, что ВСУ смогут перейти в контрнаступление и совершить решающий прорыв в 2023 году, поскольку российские оккупанты успели серьезно зарыться в землю.

Как сообщает агентство Bloomberg, ожидаемое украинское наступление на Мелитополь будет направленное на раскол российских сил, однако некоторые европейские чиновники скептически относятся к тому, что это может быть достигнуто в этом году.

Более реалистичной целью теперь рассматривается продвижение ВСУ на 30 км в сторону Мелитополя, после чего дальнобойная украинская артиллерия сможет достать российские линии снабжения и создаст условия для более глубокого продвижения в 2024 году, сказал один из чиновников.

При этом даже менее амбициозный контрудар будет стоить тысяч жизней и большого количества боеприпасов и снаряжения из-за эшелонированной обороны россиян, создавших за зиму минные поля, противотанковые рвы и бетонные пирамиды, пишет агентство.

Однако министр обороны США Ллойд Остин публично выступил против подобного пессимизма на этой неделе. А после встречи в Вашингтоне со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым, он заявил, что Киев по-прежнему уверен в успехе контрнаступления. По словам Остина, США продолжат предоставлять помощь в области безопасности для достижения этой цели.

Как пишет Bloomberg, начало наступления ВСУ ожидается в середине мая и будет состоять из операций на нескольких направлениях, включая потенциальные и ложные цели. Однако один из европейских военных чиновников говорит, что начало наступления не обязательно будет основным элементом операции, ведь россия тоже готовится к нападению.

В то же время украинские аналитики ожидают более позднего начала контрудара, когда подойдут новые войска и техника. Они должны будут обеспечить лучший и, возможно, последний шанс положить конец российскому вторжению. Фактическое время и направление наступления держатся в строжайшем секрете.

Новая военная техника включает в себя американские комплекты JDAM, которые превращают обычные бомбы в высокоточные ракеты. Союзники Киева также поставляли артиллерийские снаряды, танки и другое вооружение для наступления.

Теперь, когда считается, что война, скорее всего, продолжится в следующем году, союзники разрабатывают новые планы поставок. Второе крупное наступление потребует дальнейших масштабных поставок западного финансирования, оружия и боеприпасов. Существует риск того, что это столкнется с политической оппозицией в западных столицах, а также с ограничениями потенциала, пишет Bloomberg.

Напомним, глава Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Николай Маломуж считает, что ВСУ могут пойти по двум путям во время контрнаступления.