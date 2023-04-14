"Бахмут — несокрушим!": Шмыгаль в США открыл выставку фоторабот корреспондента "Телеграфа"

Денис Шмигаль принял участие в открытии выставки

В пятницу, 14 апреля, в украинском доме Ukraine House в Вашингтоне состоялось открытие новой фотовыставки работ Ивана Сидорова и корреспондента сайта "Телеграф" Яна Доброносова "Бахмут — несокрушим!".

Об этом чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Оксана Маркарова сообщает на своей странице в Facebook.

Дипломат рассказала, что вошедшие в эту выставку невероятные работы изображают город Бахмут, до и после полномасштабной российской агрессии.

"Когда-то цветущий, мирный Бахмут, сегодня фактически уничтожен российскими оккупантами. И сегодня мы видим трагедию Бахмута, как и смелость его защитников, благодаря мастерству и храбрости Яна Доброносова", — подчеркнула Оксана Маркарова.

Выставку также посетили украинский премьер Денис Шмыгаль и глава Национального банка Украины Андрей Пышный, где они также встретились с представителями украинской общины.

Глава правительства поблагодарил украинцев США за мощную поддержку нашего государства и укрепление коалиции друзей Украины среди американских политиков, конгрессменов и бизнеса.

Напомним, ранее мы писали, что корреспондента "Телеграфа" наградили за помощь в осуществлении государственной охраны Украины.