Оккупанты пытаются продвинуться на востоке: свежие карты боев в Украине

Эпицентрами боев остаются Марьинка и Бахмут

Российские войска продолжают атаковать на востоке Украины. Враги давили на Луганщине и Донбассе.

По данным Института изучения войны, на юге российские оккупанты усилили артиллерийские обстрелы. Генштаб сообщает, что враг сосредотачивается на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях для наступления.

Оккупанты активно пытаются получить преимущество в воздухе — применяют оперативно-тактическую и армейскую авиацию. В сутки на этих отрезках фронта отражены более 60 атак россиян.

Карта боев в Украине

Восток Украины

На Лиманском направлении враг атаковал к северу от Григоровки и возле Спорного — к югу от Кременной. По данным DeepState, оккупанты пытаются улучшить тактическое положение в Серебрянском лесничестве. Некоторые российские источники утверждают, что украинские военные частично отбили позиции у Белогоровки.

Карта боевых действий в Луганской области

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Штурмует Бахмут, там продолжаются городские бои, атакует в районе Хромового и Ивановского (с запада от Бахмута).

Карта боев в Бахмуте

На Авдеевском и Марьинском направлениях враг наступал у Новокалинового, Северного, Водяного, Первомайского, Невельского и Марьинки. Бои продолжаются к западу от Новобахмутовки. Активно работает артиллерия. Геолокация подтверждает незначительные успехи ВСУ к юго-востоку от Новоселки Донецкой области (недалеко от границы с Запорожской) в неустановленную дату.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Враг стал чаще избивать артиллерией по югу Украины. Кроме того, используют управляемые авиационные бомбы и зенитно-ракетные комплексы С-300 для поражения наземных целей. Российские войска готовятся к контрнаступлению ВСУ, копая окопы и траншеи.

Линия фронта в Запорожской области

Линия фронта в Херсонской и Николаевской области

Ранее "Телеграф" сообщал, что в пасхальную ночь россияне обстреляли Запорожскую и Николаевскую область. В Запорожской области разрушили церковь, а в Николаевской области убили двух подростков.