Его сыновья продолжают воевать: на фронте погиб подполковник с Ровенщины

Родные и близкие запомнили мужчину как надежного друга, побратима, коллегу и настоящего специалиста по военному делу

На востоке Украины, где продолжаются тяжелые бои с российскими оккупантами, погиб подполковник ВСУ, заместитель комбата по материальному и техническому обеспечению 14-го отдельного стрелкового батальона "Полесье" Юрий Майстренко из города Корец Ровенской области.

Трагедия произошла 14 апреля. Военный героически погиб во время выполнения очередного боевого задания. Об этом на своей странице в Facebook сообщил доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин МЕГУ Игорь Рыженко.

"Он был ярким примером для подражания прежде всего своим двум сыновьям, которые вместе с ним с первых дней на войне защищают нашу Родину от российской агрессии, а также для своих подчиненных, называвших его Отцом. Вот и в этот трагический раз он был с ними рядом. Он был надежным другом, побратимом, коллегой, настоящим специалистом по военному делу, отцом и любящим мужчиной", — написал Рыженко.

Родные и знакомые военного не могут поверить в то, что Юрия больше нет. В комментариях под постом некоторые пользователи отметили, что еще совсем недавно лично общались с украинским защитником и смириться с этой утратой невозможно тяжело.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что боях за Бахмут погиб разведчик Артур Пашкуляк с позывным "Махно". Побратимы вспоминают мужчину как человека несокрушимой воли.