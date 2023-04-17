Что будет, если игнорировать повестку: адвокат назвал последствия для призывника
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Главное — повестка должна быть вручена надлежащим образом
В Украине продолжается всеобщая мобилизация, а это означает, что многие наши сограждане по-прежнему будут получать повестки в военкомат. При этом, если украинец не явится по уважительной причине, то ему может грозить административная и даже уголовная ответственность.
Адвокат Роман Симутин объяснил, что грозит призывнику за неявку в военкомат по повестке.
Когда наступает ответственность
По словам Симутина, если повестка не вручена надлежащим образом, и факт вручения повестки надлежащим образом не доказан, или если гражданин не явился в ТЦК из-за болезни, то никакой ответственности нет — ни административной, ни уголовной.
Он отметил, что повестка должна быть вручена лично — не по телефону, в вайбере, через маму, сквозь дверь и тому подобное.
Административная ответственность, которой является штраф за нарушение правил воинского учета, наступает в случае вручения повестки должным образом, но неприбытия военнообязанного в ТЦК.
При повторении случая, то есть если после наложения штрафа второй раз надлежащим образом вручают повестку, а призывник не появляется в ТЦК, наступает уголовная ответственность.
Розыск
Процедура объявления в розыск прописана в уголовно-процессуальном кодексе. Она применяется только после объявления подозрения в совершении уголовного правонарушения за уклонение от призыва.
При объявлении розыска следователь обращается с ходатайством в суд о задержании и доставке подозреваемого в полицию.
Таким образом, объявить в розыск и задержать возможно только при следующих условиях:
- по решению суда;
- в рамках открытого уголовного производства;
- при наличии обоснованного подозрения.
Адвокат также подчеркнул, что уже после этого представители ТЦК могут обращаться в полицию для установления местонахождения призывника и сопровождения его в ТЦК.
Напомним, ранее мы писали, что у Зеленского сказали, когда этого ждать повесток в "Діє", а в Минцифры успокоили.
Также мы сообщали о том, кто из мужчин-украинцев может избежать всеобщей мобилизации.