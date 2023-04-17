Что будет, если игнорировать повестку: адвокат назвал последствия для призывника

Главное — повестка должна быть вручена надлежащим образом

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, а это означает, что многие наши сограждане по-прежнему будут получать повестки в военкомат. При этом, если украинец не явится по уважительной причине, то ему может грозить административная и даже уголовная ответственность.

Адвокат Роман Симутин объяснил, что грозит призывнику за неявку в военкомат по повестке.

Когда наступает ответственность

По словам Симутина, если повестка не вручена надлежащим образом, и факт вручения повестки надлежащим образом не доказан, или если гражданин не явился в ТЦК из-за болезни, то никакой ответственности нет — ни административной, ни уголовной.

Он отметил, что повестка должна быть вручена лично — не по телефону, в вайбере, через маму, сквозь дверь и тому подобное.

Административная ответственность, которой является штраф за нарушение правил воинского учета, наступает в случае вручения повестки должным образом, но неприбытия военнообязанного в ТЦК.

При повторении случая, то есть если после наложения штрафа второй раз надлежащим образом вручают повестку, а призывник не появляется в ТЦК, наступает уголовная ответственность.

Розыск

Процедура объявления в розыск прописана в уголовно-процессуальном кодексе. Она применяется только после объявления подозрения в совершении уголовного правонарушения за уклонение от призыва.

При объявлении розыска следователь обращается с ходатайством в суд о задержании и доставке подозреваемого в полицию.

Таким образом, объявить в розыск и задержать возможно только при следующих условиях:

по решению суда;

в рамках открытого уголовного производства;

при наличии обоснованного подозрения.

Адвокат также подчеркнул, что уже после этого представители ТЦК могут обращаться в полицию для установления местонахождения призывника и сопровождения его в ТЦК.

Напомним, ранее мы писали, что у Зеленского сказали, когда этого ждать повесток в "Діє", а в Минцифры успокоили.

Также мы сообщали о том, кто из мужчин-украинцев может избежать всеобщей мобилизации.