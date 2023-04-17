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Favbet Foundation передал защитникам Угледара внедорожник Mazda

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Favbet Foundation передал защитникам Угледара внедорожник Mazda Новость обновлена 17 апреля 2023, 16:40
Favbet Foundation передал защитникам Угледара внедорожник Mazda. Фото пресс-служба

Внедорожник от Favbet Foundation будет работать в составе взвода ПТРК отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал подразделению отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев внедорожник Mazda B2500.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Автомобиль отправлен в район города Угледар, где он будет работать в составе взвода противотанковых ракетных комплексов отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

При содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудования и все остальные необходимые для фронта вещи.

Всего при содействии фонда ВСУ получили более 100 авто, более 60 дронов, в том числе ударные беспилотные аппараты, и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.

Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила около 60 млн. грн.

Favbet Foundation — благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

Теги:
#Внедорожник #ВСУ #Favbet Foundation