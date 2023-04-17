"Человеческие ресурсы нужны": военный эксперт оценил, объявят ли в Украине "полную" мобилизацию

Владислав Селезнев объяснил "Телеграфу", почему вбросы россии по поводу призыва в ВСУ могут быть провокациями

Искаженная неподтвержденная информация о якобы планах военно-политического командования Украины объявить в стране "полную" мобилизацию накануне контрнаступления ВСУ может быть информационной спецоперацией россии, чтобы сорвать мобилизационные планы украинского Генштаба.

Такое мнение "Телеграфу" высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Владислав Селезнев.

Напомним, ранее издание The Washington Post в контексте "слива данных Пентагона" писало, что в Украине якобы планируют объявить так называемую "полную мобилизацию".

"Что касается кейсов мобилизационных процессов в Украине, отмечу: они устойчивые, у нас сейчас нет волн мобилизации, а у нас сегодня общая мобилизация, и этот процесс идет. Это происходит по следующему алгоритму: украинский Генштаб определяет потребности для частей и подразделений в соответствии с ВУС (военно-учетная специальность). Далее работают Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК), которые среди граждан нашей страны (и находящихся на военном учете) выбирают тех, кто имеет именно определенные категории ВУС. В основном, нужны механики-водители, стрелки и другие наиболее востребованные в украинском войске военные специальности", — говорит он.

По словам Селезнева, когда ТЦК определяет круг граждан, необходимых в ближайшее время для ВСУ, происходит рассылка повесток согласно закону о мобилизации и мобилизационной подготовке.

"С объявлением мобилизации каждый гражданин, — продолжает эксперт, — состоящий на военном учете, должен прийти в ТЦК, чтобы уточнить собственные позиции и его статус. И дальше уже действовать в соответствии с вызовом, получая повестки. Буквально сегодня увидел информацию о том, что в перспективе можем перейти к формату получения повесток через систему "Дия". Заработает ли этот механизм в ближайшее время, неизвестно, но то, что такой процесс должны унормировать, по-моему, это нормальная история. Ведь чересчур забюрократизированная система работает не слишком эффективно".

Владислав Селезнев отдельно отметил, что сама по себе раздача повесток — еще не значит, что каждого из получивших их "отправят на фронт, а должны состояться определенные процессы, связанные с проверкой состояния здоровья, уточнения социально-демографических показателей, оснований для получения отсрочек от призыва на военную службу по мобилизации".

"То есть, там существует достаточно серьезная процедура. Те же граждане, которые прошли все эти проверки и должны призываться в ряды украинской армии, отправляются в учебные центры (или на полигоны) для получения соответствующей военной подготовки участия в мероприятиях боевого согласования… Отправлять людей на фронт, которые не имеют соответствующей подготовки, обучения, обеспечения и т. д. — неправомерно и неправильно. Ведь это фактически приводит к гибели личного состава. В любом случае война продолжается, человеческие ресурсы нужны, потому что Украина так же несет потери. И процесс подготовки обученных и обеспеченных военных резервов есть, и никуда мы от этого процесса не денемся. Любые же инсинуации вокруг того, будет ли в Украине тотальная мобилизация всех и вся от 18 до 60 лет, — из серии российских ИПСО (информационно-психологических специальных операций). Мы должны понимать, что все граждане Украины, которые находятся на военном учете, да, должны быть готовыми. Но это не факт, что каждый, кто причастен к этому процессу, обязательно будет отправлен на фронт", — отмечает он.

Как сообщалось, 7 апреля 2023 года Кабинет министров Украины принял постановление о расширении полномочий военкоматов. В соответствии с документом, теперь военнообязанным гражданам могут вручать и посылать повестки по фактическому месту пребывания независимо от места их регистрации на военном учете. Таким образом, укрыться от мобилизации в другом городе или регионе теперь не удастся.

Ранее "Телеграф" также писал о том, в каких случаях можно законно отказаться от повестки.

Отметим, сейчас в Украине идет общая мобилизация, согласно которой в ряды ВСУ могут призвать мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Но в инфопространстве активно обсуждают тему о "полной мобилизации". Впрочем, согласно статье 4 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" мобилизация может быть общей или частичной. Поэтому других видов мобилизации, в частности, так называемой "полной", просто не существует.

Также стоит отметить, что Указом президента Украины Владимира Зеленского (№ 65/2022 от 24.02.2022) была объявлена общая мобилизация, которая продлевалась соответствующими указами, и по состоянию на сегодняшний день она проводится и в дальнейшем на всей территории Украины.

При этом президент должен действовать исключительно в пределах своих полномочий и действующего законодательства. Поэтому объявить о "полной" мобилизации без соответствующих изменений в профильное законодательство невозможно.