Украина успешно провела свою оборонную операцию

ВСУ выполнили свои задачи по отражению российского наступления и это подтверждают заявления главы ЧВК "Вагнер" евгения пригожина.

Как рассказал "Телеграфу" военный эксперт, полковник запаса Сергей Грабский, "вагнеровцы" понесли огромные потери во время штурмов Соледара, Бахмута и Авдеевки и теперь обессилены.

По его словам, теперь пригожин запускает сообщения о том, что так называемую "СВО" необходимо остановить и закрепиться на тех территориях, которые россияне еще контролируют.

"Сам факт того, что в рф всё чаще говорят о необходимости перехода к обороне и проводят соответствующие действия, подтверждает тот факт, что мы выполнили задачи своей оборонной операции", — говорит Грабский.

Эксперт отмечает, что ВСУ удалось остановить противника, обескровить его и создать условия для проведения контрнаступательных действий на тактическом уровне, а на отдельных участках и наступательных на оперативно-стратегическом уровне.

Подробнее о готовящихся боях за Украину читайте в материале: "Что уже показала "битва за Донбасс" и зачем шум вокруг украинского наступления: полковник ВСУ дал ответы".

Как сообщалось ранее, Грабский объяснил, чем контрнаступление отличается от наступления, а также рассказал, чем нынешний информационный шум напоминает подготовку к высадке союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.