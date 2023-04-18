"Вели бы партизанские бои уже летом": Резников рассказал, какое западное оружие изменило ход войны

Без западной артиллерии у ВСУ не осталось бы снарядов к лету 2022 года

Без поставок западного вооружения Украина бы уже давно вела бы партизанскую войну, а первым оружием, которое переломило ход войны стала артиллерия калибра 155-мм.

Об этом рассказал глава Минобороны Украины Алексей Резников в эфире единого марафона новостей.

"Мы бы уже летом вели партизанские войны, используя стрелковое оружие и т.д. У нас артиллерийских боеприпасов уже не было бы", — сказал министр.

Он напомнил, что по итогам апрельской встречи в формате "Рамштайн" США одобрили передачу ВСУ ствольной артиллерии М777, которая получила в Украине прозвище "три топора". Это были первые орудия калибра 155-мм, которые прибыли в нашу страну, и именно они изменили ситуацию на поле боя.

Резников вспомнил, что на той встрече его очень впечатлили заявления главы Пентагона Ллойда Остина и главы Объединенного комитета штабов Марка Милли, которые были "очень заряжены на победу Украины". Однако, добавил министр, он тогда и сам не понимал, насколько серьезным будет прогресс в поставках вооружения.

Также он вспомнил и о первых двух переданных HIMARS, а также о том, что с ними в комплект шли лишь 24 снаряда. По словам Резникова, союзники хотели посмотреть, насколько эффективно украинцы смогут их использовать.

"Не "насыпать", как это делается 152 калибром по советской системе, а как хирург скальпелем — тоненький надрез в самом нужном месте", — добавил он.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что президент Италии призвал Европу продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока в этом будет необходимость. Если поддержка прекратится, то агрессия россии усилится.