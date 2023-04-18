Враг продвигается в Бахмуте и активизировался под Купянском: свежие карты боев в Украине

Бахмут и Марьинка в эпицентре боевых действий

Российские оккупанты активизировались еще на одном направлении на востоке Украины. Враг атаковал к северо-востоку от Купянска.

По данным Института изучения войны враг продолжает продвигаться в Бахмуте. Россияне также готовятся к контрнаступлению ВСУ на юге.

Генштаб сообщает, что враг ведет наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На этих отрезках отражено более 70 атак врага.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Российские оккупанты на Купянском направлении действовали возле Синьковки в 8 км северо-восточнее Купянска. На Лиманском — севернее Спорного (25 км к югу от Кременной). По данным DeepState, войска рф пытаются улучшить тактическое положение в Серебрянском лесничестве и около Ольшан. Россияне публикуют кадры использования термобарической артиллерийской системы ТОС-1А вблизи Кременной. Есть данные об увеличении количества боевых вылетов врага в направлении Сватово.

Карта боевых действий в Луганской и Харьковской области

Городские бои в Бахмуте продолжаются. Враг имеет продвижение, что подтверждено из нескольких источников. DeepState сообщает, что оккупанты снизили давление из центра, а усилили с Ягодного на Хромово и возле "Аллеи роз", где имеют продвижение. По данным ISW враг продвинулся к северу от трассы T0504 Константиновка – Времен Яр – Бахмут вдоль главной железной дороги в Бахмуте. На Бахмутском направлении враг вел атаки у населенных пунктов Ивановское и Предтечино.

Карта боевых действий в Бахмуте

На Авдеевском направлении враг наступал у Новокалинового, Северного и Первомайского Донецкой области. На Марьинском направлении атаковал в районе Марьинки. Оккупанты несут потери. DeepState сообщает, что продолжаются бои к западу от Новобахмутовки, в Марьинке и возле Угледара.

Карта боевых действий в Донецкой области

Юг Украины

Российские войска строят укрепления и оборонительные рубежи в Херсонской и Запорожской областях. Враг продолжает обстрелы.

Линия фронта в Запорожской области

Линия фронта в Херсонской и Николаевской области

Ранее "Телеграф" сообщал, что вагнеровцы в рф, участвовавшие в захвате Соледара и штурме Бахмута , признались в кровавых убийствах украинских детей. Некоторым жертвам было менее 10 лет.