"Звон плывёт над россией": в суде не увидели проступка священника УПЦ МП

Прокуратура отрицает решение суда

Судья столичного Печерского суда принял решение вернуть прокурору обвинительный акт в отношении архимандрита УПЦ Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Захария (Анатолий Войтенко), обоснованно обвиняемого в оправдании вооруженной агрессии россии против Украины. В прокуратуре уже успели соответствующее решение обжаловать.

Как во вторник, 18 апреля, ссылаясь на материалы дела, пишет "Судебный репортер", священнослужителю инкриминируют публичное оправдание полномасштабного российского вторжения путем пения песен о россии в Лавре. В частности, в ноябре 2022 года Захарий проводил богослужение, во время которого прихожане спели русскоязычную композицию под названием "Богородица".

"Колокол плывёт, плывёт над россией, пробуждается матушка-Русь ", — говорится в тексте песни.

После того, как ситуация получила огласку, делом занялись представители Службы безопасности Украины, открыв уголовное производство. Кроме того, была проведена и лингвистическая семантико-текстуальная экспертиза. Во время нее сотрудники Киевского НИИСЭ установили, что звучавшая в стенах Лавры композиция прямо оправдывает и признает правомерными военные действия россии против Украины.

В свою очередь Печерский районный суд отказал в рассмотрении дела и вернул все обвинительные документы прокурору. В тексте решения говорится, что "обвинение непонятно как сторонам самого уголовного производства, так и суда".

В обвинительном акте нет полноценного (конкретного) процессуального изложения формулировки обвинения. Его назначение к судебному разбирательству будет противоречить положениям п.[a] ч.3 ст. 6 Европейской Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, согласно которой обвиняемый вправе быть немедленно и подробно проинформированным на понятном для него языке о характере и причине обвинения против него", — говорится в решении суда.

Основное основание для возвращения обвинительного акта — "весомое несоответствие требованиям Уголовно-процессуального Кодекса Украины". В то же время в прокуратуре ответили, что с таким решением суда категорически не согласны.

"Считаем, что обвинительный акт полностью отвечает требованиям ст. 291 УПК Украины. Это решение прокуратурой обжаловано. Апелляционная жалоба уже направлена на рассмотрение в суд", — заявила Надежда Максимец.

Ранее "Телеграф" сообщал, что настоятель прихода Киевско-Житомирской епархии Римско-Католической церкви, который назвал "постановкой" факты военных преступлений россиян в многострадальной Буче, предстанет перед судом.