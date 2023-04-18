"Этих двоих прекрасных мужчин — большого и маленького — уже нет": история малыша и его отца, которые погибли при обстреле Славянска

Маленькому Максиму было всего два года

Россияне несут смерть в мирные города Украины. Очередной жестокий и подлый удар страна-агрессор нанесла 14 апреля. Ракеты оккупантов разбомбили жилые дома в Славянске Донецкой области и унесли жизни наших сограждан. Жертвами стали, как взрослые, так и дети.

Российская журналистка Виктория Ивлеева рассказала трагическую историю целой семьи украинцев, многим членам которой, к сожалению, не суждено было выжить во время преступного обстрела армии россии.

"Этих двоих прекрасных мужчин — большого и маленького — уже нет на свете. Они убиты российской ракетой в Славянске, в пятницу, 14 апреля, за два дня до Пасхи.

Их звали Сергей Комаристый и Максим Комаристый. Сергей был мастером по ремонту телефонов, а Максим — просто веселым маленьким мальчиком двух лет и трех месяцев от роду.

В тот страшный день их жена и мама Настя Комаристая пошла на тренировку в фитнес клуб в дом напротив, Сережа нянчился с сыном, да еще заглянул в гости Сережин дядя.

В шестнадцать ноль две эту маленькую уютную жизнь разрушили тринадцать российских ракет С-300.

В доме, где был фитнес клуб, начался пожар.

Настя:

- Выбегаю вся в дыму, в пыли, голову поднимаю, смотрю на наш дом — а моей квартиры, где муж и сын, нет. Нет квартиры, вообще нет, кругом грохот страшный, все рушится, и продолжаются прилеты. Я побежала туда, к подъезду нашему, с диким криком, потом не помню… кто-то держит меня, я ору нечеловечески, приезжает скорая, я прошу дать что-то успокоительное, таблетку какую-нибудь, а они говорят, у нас нету. Ну как так? Как так? Я трясусь вся, а у них нету…они ж скорая, а мы почти на линии фронта…

Приехала полиция и МЧС, стали обходить квартиры, искать людей. Квартиру Комаристых, которая была на пятом, последнем, этаже, размолотило полностью, даже стен не осталось. Сергей погиб на месте, его тело выкинуло взрывной волной и швырнуло на землю — там, под строительным мусором, его обнаружили через двое суток сотрудники ДСНС.

Дядю достали засыпанного известкой и в крови, но живого — он провалился в разрушенную квартиру этажом ниже. Максим, по его словам, провалился туда же.

Часа через полтора друзья Сергея, мгновенно, преданно и бесстрашно кинувшиеся на помощь, нашли мальчика под завалами. Он был жив.

Настя все это время в ужасе металась перед домом.

- Малыша вынесли из дома и отдали сразу в скорую, мне с ним сесть не дали, я на переднем сиденье ехала. Мы спустились по дороге, метров пятьсот проехали, и вдруг сзади голос врача:

- Я ничем не могу помочь. Он умер. Дышать перестал.

И я провалилась куда-то.

Ну как это, как это, как это… я до сих пор не понимаю: мы умоляли, чтобы собак-кинологов привели на поиски — оказалось, их в городе нет. А мы ж почти на передовой, прилеты постоянные, обстрелы! Как же так — мчсники просили людей даже ломики из дома захватить, своих не было. У ребят ни масок, ни перчаток, а там пыль столбом стояла, неба не видно, горло забивалось грязью. Потом уже волонтеры принесли…

…мужа часы нашли, полностью целые, даже экран не разбился, а Сережи нет…

Как это может быть? Я не понимаю. Не понимаю. Мне очень плохо. Со мной все время друзья, если бы не они — вообще не знаю, что бы было. Пишут, что я под медицинским наблюдением, — это не так, никто из врачей за мной не наблюдает, подруга гидазепам дает, и все, ну как так? Как так?

Друзья наши поехали в Харьков и Киев, купить одежду для Сережи и Максима, я хочу, чтобы им удобно было ТАМ…

Настя плачет, плачет, всхлипывая, и все повторяет недоуменно — как это? Как это? Как это?

Верующие говорят, что тех, кто уходит из жизни в пасхальные дни, Небеса сразу забирают к себе. Пусть будет так.

Похороны Сергея и Максима Комаристых состоятся в среду, 19 апреля.

12:00 — отпевание в церкви на Соборной площади Славянска

Похороны на кладбище Рыбхоза.

Поминки — Шафран, адрес Славянск, улица Банковская, 31.

Настя Комаристая очень просит всех, кто может, прийти на отпевание, похороны и поминки по ее мужу Сергею и сыну Максиму.

Ps. Попробуйте представить, каково это — остаться в секунду одной на свете, без мужа, сына, дома, привычных вещей. Как жить?"

Напомним, ранее мы писали о том, что число жертв российского ракетного удара по Славянску впоследствии выросло до 15.