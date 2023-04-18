Вручение повесток: ждать ли украинцам каких-то изменений в мае

Мобилизация в Украине продолжается

В Украине подходит к концу еще один месяц полномасштабной войны с россией. Вероятнее всего, она продлится и дальше, а значит, продолжится и действие мобилизации, во время которой многие наши сограждане и дальше будут получать повестки в военкоматы.

"Телеграф" рассказывает, что изменится в с повестками и мобилизацией в мае.

Когда заканчивается мобилизация в Украине

19 февраля 2023 года в Украине была продлена всеобщая мобилизация на срок 90 дней. Соответственно, 20 мая её действие подходит к концу. Однако, вероятнее всего, ее будут продлевать до тех пор, пока война не будет окончена.

Будет ли новая волна мобилизации

Министр обороны Украины Алексей Резников уверяет, что необходимости в объявлении новой мобилизации нет, поскольку на данный момент план по мобилизации, который был принят еще в феврале 2022 года до сих пор не был не завершен

Он отметил, что Генштаб с компенсацией потерь, которые Украина несет в войне, продолжает справляться "в спокойном, постепенном темпе", и нехватки живой силы ВСУ не испытывают.

Что известно о последних изменениях

В апреле 2023 года военкоматы получили еще больше полномочий. Если ранее действия представителей военкомата, которые могли вручить данный документ гражданину, когда он находился за пределами своей области, считались незаконными, то теперь это не так.

Постановлением №318 Кабмин внес изменения в порядок работы ТЦК, расширив полномочия по вручению повесток, а именно:

Военкоматы теперь имеют законные права направлять повестки украинцам независимо от места их пребывания на военном учете; Военкоматы получили право извещать граждан о мобилизации и собственно призывать:

на военную службу по призыву лиц офицерского состава;

на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (причисленных к военному оперативному резерву).

Исключение – военнообязанные и резервисты СБУ и Службы внешней разведки.

Кроме того, правительством были сняты с территориальных центров комплектования и социальной поддержки задачи подготовки и ведения территориальной обороны.

Напомним, ранее мы писали о том, у Зеленского сказали, когда ждать повестки в "Дії", а в Минцифры успокоили.