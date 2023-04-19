Политолог считает "перегибом" арест Шаповалова за покупку натовской амуниции для ВСУ

Политолог считает, что Шаповалова арестовали "на хайпе за грехи прошлых министров"

Уголовное производство против бывшего замминистра обороны Украины Вячеслава Шаповалова является примером "перегибов" в преследовании чиновников. Ведь украинского чиновника арестовали за то, что сертифицированные в НАТО компании направили в Украину часть некачественной амуниции.

Об этом заявил политолог, управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний в интервью телеканалу "Интер".

"Не без перегибов у нас не бывает. Помните дело Вячеслава Шаповалова, заместителя Резникова? Там нет коррупционной статьи. В чем его подозревают? В том, что он закупал у оружейных, сертифицированных в странах НАТО", — сказал он.

Загородний считает, что фактически Шаповалом "на хайпе за грехи прошлых министров обороны сейчас находится в СИЗО".

Политолог предостерег, что такие дела могут подтачивать отношение к Украине, в том числе со стороны США.

Напомним, экс-заместитель Алексея Резникова Вячеслав Шаповалов отвечал за тыловое обеспечение ВСУ, однако ушел в отставку, после чего ГБР огласило ему подозрение. Шаповалова подозревают в "препятствовании деятельности ВСУ" путем заключения контрактов на поставку амуниции в начале полномасштабной войны.

Ранее защитник Шаповалова, старший партнер адвокатского объединения Lawyers Alliance Сергей Митюрин назвал дело против подопечного "абсурдным", ведь следствие так и не доказало существования корыстного умысла со стороны экс-замминистра обороны. По словам адвоката, следствие обратило внимание на ряд контрактов общей суммой около 5 млрд грн, по которым меньшая часть продукции оказалась некачественной. Однако некачественная амуниция ни минуты не использовалась ВСУ и возвращается поставщикам для компенсации убытков.