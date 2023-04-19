Мастерски "надули": как в Украине используют ложные цели для обмана оккупантов

Надувные цели проще в изготовлении и разворачивании на поле боя

Украинский фонд "Вернись живым" с 2018 года работает над надувными макетами военной техники, которую используют для того, чтобы ввести в заблуждение вражеские войска.

Как говорится в материале The Economist, когда волонтеры начали разворачивать свою программу, высшее военное руководство сообщило, что такие изделия ВСУ не нужны.

Однако сейчас оказалось, что производить надувные обманки гораздо проще, чем деревянные. Кроме того, их проще транспортировать и разворачивать.

Много таких обманок производит чешская компания Inflatech, которая после начала вторжения россии в Украину получила на 30% больше заказов, чем обычно.

Обманки Inflatech

В компании уточнили, что в надувном виде можно изготовить "танки, полевую артиллерию, минометы, пулеметы", но проблемы возникают с воссозданием тонких деталей — к примеру, антенн на радарных системах или танковых пушек. При этом новые обманки становится все сложнее отличить от реальной техники, поскольку они даже научились имитировать выброс тепла после "выстрела".

В "Вернись живым" в свою очередь говорят, что у них есть еще много новинок в этой сфере, о которых они рассказывать не желают.

При этом издание отмечает, что обманки являются неплохим способом борьбы с российскими дронами, которые используются для борьбы с украинской артиллерией. Особенно в этом плане опасны "Ланцеты", которые могут пролететь до 40 километров с 3 кг взрывчатки.

Стоит отметить, что технология применения обманных целей далеко не нова и во время полномасштабного вторжения применялась не только Украиной, но и россиянами.