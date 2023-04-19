россия использует в Украине секретное оружие, пишет The Washington Post - что стало его целью

Россияне значительно активизировали усилия

Россияне пытаются перекрыть доступ украинским военным к спутниковому интернету Starlink, которым в начале полномасштабного вторжения обеспечил Илон Маск, используя для этого секретное оружие.

Так, в течение последний нескольких месяцев россия экспериментировала со своими системами радиоэлектронной борьбы "Тобол", пытаясь нарушить передачу Starlink в Украине. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на секретный отчет разведки США.

"Данные разведки, тем не менее, поразительны, поскольку они, кажется, подтверждают то, о чем ранее только догадывались: что программа, якобы предназначенная для защиты спутников кремля, может быть использована для того, чтобы атаковать спутники, используемые его противниками", — говорится в сообщении.

Однако информации о том, были ли какие-либо из российских испытаний успешными, нет.

Реакция Илона Маска

В то же время в компании Илона Маска SpaceX отказались давать комментарии относительно этого вопроса. Хотя прошлой весной миллиардер говорил о том, что Starlink продемонстрировала свою устойчивость к таким попыткам "глушения и взлома". Но сейчас, видимо, россияне активизировали свои усилия.

Реакция Пентагона

В Пентагоне не стали отвечать на вопрос насчет оценки утечки.

"Эти системы составляют важный слой в сети связи Украины. Внимание ведомства "по-прежнему сосредоточено на том, чтобы предоставить украинцам необходимые им спутниковые возможности", — сказал майор Чарли Дитц, официальный представитель министерства обороны.

Как отреагировали в Украине

Пресс-секретарь министерства обороны Украины Константин Жура заявил, что официальные лица в Киеве знают о попытках россиян перекрыть доступ к Starlink и уже "принимают меры по их нейтрализации".

В материале отмечается, что россии в то же время предпочитает отмалчиваться. Посольство рф в Вашингтоне на запрос журналистов не ответило.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в феврале 2023 года компания SpaceX ограничила использование украинским военным спутникового интернета Starlink. В компании объяснили причины.