Налет "Шахедов" на Одессу: военный эксперт увидел странность и предложил объяснение

Российские удары малоэффективны, но оккупанты продолжают их наносить

Мирная Одесса продолжает становится целью российских атак. Последний налет дронов показал малую эффективность, но уже довольно странную закономерность.

Исходя из всего вышесказанного, военный обозреватель и блогер "Злой одессит" Александр Коваленко сделал предположение, почему так происходит и когда ожидать следующей возможной атаки.

Как уже известно, россия в ночь на 19 апреля выпустила по Одессе 12 дронов-камикадзе Shahed-131/136. При этом, по данным военных властей, 10 из них удалось перехватить украинской ПВО.

Коваленко отмечает, что, спустя год войны не удивительно, что попадания пришлись по мирным объектам, однако в этом налете странности все же имеются. Речь идет о их периодичности, что может говорить о системном подходе армии противника.

"Это уже второй налёт, менее чем за месяц и с периодичностью в две недели. Предыдущий прошёл в ночь с 3 на 4 апреля 17 дронами, из которых 14 сбили, а часть прорвавших ПВО попали в довольно-таки странные объекты, если здраво расценивать цели для ударов. Эффективность нынешнего же налёта по Одессе составила менее 10%. Прорвать систему ПВО смогли не только всего два дрона, несмотря на их волнообразность запуска и попытку истощить оборону первым заходом, но и объекты по которым были нанесены удары… Кхм. А потому, менее 10%", — отмечает он.

Военный обозреватель считает, что практически тыловая Одесса, не имеющая какого-либо влияния на подготовку контрнаступления и не играющая роли на театре военных действий, становится центром внимания для российских атак дронами по таким причинам:

"Абсолютно не секрет, что в городе много пророссийски настроенных персонажей, снабжающих своих кураторов разведывательной информацией. Периодически СБУ их отлавливает, но полезных идиотов и осознанных предателей всё равно много.

Возможно, из-за дефицита профессиональных кадров, информация, получаемая российскими оккупантами, несёт весьма сомнительную ценность, но её всё равно используют для нанесения, похоже, уже системных ударов, посредственной эффективности из… хаотичности принятия решений?", — предполагает Коваленко, добавляя, что "если эти налёты действительно будут иметь системный характер, то не исключается, что в не меньшем количестве дронов может быть угроза налёта вначале мая. Как видим, они применяют не менее 10 дронов. С учётом даты 2 мая РОВ (российские оккупационные войска — Ред.) могут осуществить налёт за сутки до, либо после этой даты".

Напомним, ранее мы писали, что оккупанты обстреливали Украину даже в ночь на Пасху — разрушили церковь в Запорожской области и убили двух подростков в Николаевской области.