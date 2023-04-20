"Она же в нем живет": жене оккупанта пообещали дрова, но прислали билеты в цирк (видео)

Жена оккупанта недовольна, но дров уже ей не видать

В россии продолжается эпопея с "подарками" за мобилизованных. Жительнице одного из регионов местные власти пообещали дрова за мужа-"мобика", но потом передумали.

Так, в Карачаево-Черкессии жена "мобика", который добровольно пошел воевать против Украины, рассказала об обмане со стороны властей. За то, что супруг пошел на войну ей пообещали дрова. Каково было её удивление, когда она, уже предвкушая тепло в доме получила вместо них билеты в цирк.

Власть имущие по какой-то причине "зажали" дров для жены "асвабадителя", но по всей видимости, чтобы она не расстраивалась решили всучить хоть что-то. Этим "что-то" и оказались билеты в цирк. Что примечательно, что в станице Преградной, откуда родом женщина, нет цирка. Видимо с этими билетами ей придется ехать в другой город или ждать пока к ней в поселок приедет шапито.

"Председатель меня обманывал говорил привезу, но в результате привез два билета в цирк. Когда я ему сказала, а когда будут мои дрова? Он мне ответил, не стесняясь, Ира, наверное дров уже и не будет", — жалуется россиянка.

От таких "подарков" сеть просто зашлась смехом. Некоторые, например, выразили надежду, что достойный подарок, в виде пачки пельменей за погибшего, как это было в Туве, она все же получит.

Напомним, ранее мы писали, что в россии вдова мёртвого российского оккупанта подала в суд на его мать из-за машины.

Также мы сообщали, как родители погибшего оккупанта поменяли сына на "Ладу".