Визит Столтенберга в Украину – это большая политика или сигналы для путина? Оценки экспертов

Эксперты оценили "Телеграфу" внезапный приезд в Киев генсека НАТО

Первый официальный визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киев с начала полномасштабного вторжения россии стал достаточно неожиданным и до последнего момента держался в тайне. Однако что значит этот приезд генсека Альянса и что именно "привез" Столтенберг Украине?

"Телеграф" пообщался с экспертами, которые дали свои оценки этому визиту.

Ожидать каких-либо кардинальных шагов не стоит, ведь посещение Украины носит чисто политический характер. Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

Напомним, на днях генсек НАТО заявлял, что поддержка Украины Альянсом прекращаться не будет, поэтому, очевидно, его визит должен только подтвердить эту информацию.

"Это чисто политический визит, не военный. Дело в том, что НАТО в военном плане максимально дистанцируется от нашего конфликта. В этом ключе вспомните заявление Джо Байдена в первые месяцы войны, когда он сказал, что НАТО будет максимально дистанцироваться от этого конфликта. Поэтому визит Столтенберга сугубо политический", — убежден Жданов.

По его словам, визит генсека Альянса говорит о том, что НАТО 100% поддерживает Украину, блок — на стороне Украины.

"Единственное, что он нам может предложить (скорее всего, так оно и будет) — гуманитарная помощь и помощь военно-техническим имуществом. Как они это делали и раньше. Но в основном — это демонстрация того, что НАТО полностью поддерживает Украину", — отмечает эксперт.

Игорь Рейтерович, руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития в свою очередь отметил "Телеграфу", что приезд Столтенберга носит военно-политический характер.

"НАТО является военно-политическим союзом. Соответственно, когда Столтенберг прилетает в Украину, разумеется, в первую очередь с Зеленским они будут говорить о предоставлении и интенсификации военно-технической помощи Киеву по тем направлениям, которые для нас актуальны и приоритетны", — говорит Рейтерович.

Он добавил, что с другой стороны стороны будут в общих чертах обсуждать какие-либо дальнейшие шаги, которые могут иметь отношение к интеграции Украины в Альянс.

"Но этот вопрос на сегодняшний день явно второстепенный. Ключевой вопрос, так или иначе, привязан к ситуации на фронте, к наступлению ВСУ, которое давно все ожидают и о котором говорят как наши партнеры-союзники, так и соответственно Украина. Но, пожалуй, для его начала нужно заполнить определенные лакуны, которые у нас есть в той помощи, которую мы получаем. В первую очередь от стран Альянса. Это очень важный символический шаг, который в том числе является сигналом для россии, что никто не собирается отказываться от поддержки Украины. Эта поддержка — на очень высоком уровне и на такой же ступени она будет оставаться в дальнейшем", — говорит эксперт.

Денис Попович, военный обозреватель, отметил "Телеграфу", что решение о предоставлении Украине ПДЧ — это консенсусное решение, "которое не может быть привезено Столтенбергом в качестве подарка".

"Оно обсуждается и принимается во время официального собрания в рамках Альянса, — продолжает эксперт, — или на саммите НАТО, заседаниях комиссий и т.д. По крайней мере, такая практика была до сих пор. Хотя, вполне возможно, что такая перспектива будет обсуждаться. Она может касаться не только перспектив получения ПДЧ, а места Украины в послевоенной структуре безопасности. Кроме того, может обсуждаться расширение военно-технического сотрудничества с нашей страной,. Так же не стоит забывать, что этот визит проходит на фоне недавнего решения НАТО по изменению парадигмы отношений с россией и развертыванию дополнительных войск. Теперь это будет стратегия запрета, когда кремлю дают понять, что любая агрессия против стран НАТО будет стоить слишком дорого".

Как сообщалось, срок пребывания Столтенберга в должности генсека НАТО подходит к концу. Уже в сентябре 2023 года он может уступить место кому-то другому.

Напомним, среди вероятных претендентов на роль нового генерального секретаря Альянса рассматривают даже женщину — нынешнюю главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен.