Две страны передадут Украине танки Leopard 2: Кулеба назвал число

Еще две европейские страны согласовали передачу Украине танков Leopard 2

Дания и Нидерланды передадут Украине 14 танков Leopard 2. Ранее ВСУ получили 18 таких танков от Германии.

Об этом 20 апреля сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Дания и Нидерланды пожертвуют для ВСУ 14 танков Leopard 2. Мы глубоко признательны за этот вклад", — написал он в Twitter.

По словам министра, также он обсудил с представителями Дании и Нидерландов вопросы ускоренной поставки в Украину 100 танков Leopard 1, которые уже были обещаны для расширения возможностей ВСУ.

О сроках передачи Leopard 2 и Leopard 1 Кулеба не сообщил.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине придумали способ модернизировать танки Leopard 2. Наши мастера устанавливают на немецкие боевые машины дополнительную броню и даже вооружение. Также мы сообщали о том, какое число батальонов из танков Leopard 2 сможет сформировать Украина после того, как получит их от западных партнеров.

Также ранее Швеция и Польша сделали заявления по поводу танков для Украины.