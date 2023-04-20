Две страны передадут Украине танки Leopard 2: Кулеба назвал число
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Еще две европейские страны согласовали передачу Украине танков Leopard 2
Дания и Нидерланды передадут Украине 14 танков Leopard 2. Ранее ВСУ получили 18 таких танков от Германии.
Об этом 20 апреля сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Дания и Нидерланды пожертвуют для ВСУ 14 танков Leopard 2. Мы глубоко признательны за этот вклад", — написал он в Twitter.
По словам министра, также он обсудил с представителями Дании и Нидерландов вопросы ускоренной поставки в Украину 100 танков Leopard 1, которые уже были обещаны для расширения возможностей ВСУ.
О сроках передачи Leopard 2 и Leopard 1 Кулеба не сообщил.
Ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине придумали способ модернизировать танки Leopard 2. Наши мастера устанавливают на немецкие боевые машины дополнительную броню и даже вооружение. Также мы сообщали о том, какое число батальонов из танков Leopard 2 сможет сформировать Украина после того, как получит их от западных партнеров.
Также ранее Швеция и Польша сделали заявления по поводу танков для Украины.