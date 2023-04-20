Освобождал одну из областей: появились подробности службы племянника Кеннеди в ВСУ

На стороне ВСУ воевал родственник бывшего президента США Джона Кеннеди

Племянник бывшего президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший раскрыл подробности службы своего сына в рядах "Иностранного легиона" в Украине.

По словам политика, его сын Коннор принимал участие в освобождении Харьковской области от оккупантов.

"Мой сын Коннор, я очень горжусь им, вступил в "Иностранный легион" и воевал на Украине во время харьковского наступления в качестве пулеметчика в группе спецназа", — сообщил он во время своей речи в Бостоне.

Во время предвыборного митинга Роберт Кеннеди-младший также отметил, что считает правильной американскую поддержку Украины.

Отметим, что на этом мероприятии Кеннеди объявил о том, что баллотируется на должность президента США.

Сам Коннор Кеннеди еще 14 октября прошлого года написал на своей странице в социальной сети, что покинул "Интернациональный легион" и больше в Украине не воюет.

"Мое нахождение в Украине было недолгим, но я многое увидел и многое прочувствовал… Это страшно. Но жизнь проста, и награда за мужество и доброе дело весьма значительна.

Моим друзьям в Украине хорошо известно, почему я должен был вернуться домой. Я всегда буду в долгу перед ними за их пример", — написал тогда он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что известно о племяннике Джона Кеннеди и какие у него шансы в президентской гонке в США.