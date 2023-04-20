"Рамштайн-11" будет виден на фронте: украинские ожидания, американская "утечка" и российские страхи

Решить массу задач с помощью одной грамотно рассчитанной операции вполне реально

В пятницу, 21 апреля, состоится уже 11-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Весьма символично, что накануне этой встречи, которая пройдет на базе "Рамштайн" в Германии, подарившей название данному формату, в Киев впервые с начала полномасштабного вторжения рф в Украину прибыл генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Телеграф" обсудил с экспертами ожидания от "Рамштайна-11", а также то, будут ли там обсуждать вопрос "утечек" из Пентагона, наделавших много шума, в том числе в ракурсе грядущего контрнаступления ВСУ.

Имеем право просить больше, но что-то останется в тени

Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко обращает внимание, что какие-то решения традиционно будут приниматься "под ковром". Но некоторые общие тенденции видны.

"Происшедшая "утечка" секретных материалов из Пентагона осложнила ситуацию во многих странах. Но у нас – прежде всего. Когда готовят какие-то планы военного характера, в том числе контрнаступательные, естественно, это сопряжено не только с чем-то нарисованным на карте, но и с определенными логистическими усилиями. И теперь всё это пришлось на ходу перекраивать. А это – материальные потери, потери времени. И даже с моральной точки зрения у нас появилось право настойчиво попросить у партнеров значительно больше", – считает эксперт.

В то же время, продолжает Андрей Сенченко, наши заокеанские партнеры вряд ли заинтересованы в столь широком формате обсуждать эту некрасивую историю.

"Скорее, они пошли по пути урегулирования проблем, вызванных "утечкой", путем двусторонних дискуссий. Это был серьезный сбой в системе обеспечения национальной безопасности. И признавать это прилюдно, наверное, больно, – отмечает эксперт. – В то же время для нас такая утечка, где обозначена нехватка боеприпасов и вооружения для эффективного наступления, открывает возможность требовать больше. Я надеюсь, ситуация будет правильно использована Банковой. Кроме того, есть возможность еще жестче ставить вопрос по авиации. К сожалению, партнеры тут по-прежнему брыкаются".

Спикер Международного волонтерского сообщества InformNapalm, боец ВСУ Михаил Макарук акцентирует, что примерно 80% принимаемого на "Рамштайне" находится в тени.

"Озвучиваются лишь те политические заявления, которые выгодны для пиара определенных политиков внутри отдельных стран. Для той же Германии, для той же Франции – выгодно показать, как они помогают Украине. Особенно после определенной пробуксовки с их стороны в первые месяцы российского вторжения. Этот формат превратился в своего рода пиар-платформу помощи Украине", – подчеркивает Михаил Макарук.

При этом, отмечает он, есть немало примеров, когда те или иные вооружения, передаваемые Украине партнерами и уже находящие применение при наших атаках или обороне, на "Рамштайне" не озвучивались.

О переломе в окопной войне

Политолог, эксперт по вопросам российской агрессии против Украины Виктор Каспрук подчеркивает, что от того, получит ли наша страна быстро и в необходимом количестве боеприпасы, ракеты, артиллерийские установки, танки и самолеты, очень многое зависит.

"россия истощается, однако у нее еще остается значительное количество танков 60-х годов и достаточно большой мобилизационный ресурс. И это нужно учитывать. Окопная война не может продолжаться бесконечно. И Украине нужен решительный перелом в ее течении в свою пользу, – уверен эксперт. – Сейчас между нами и страной-агрессором идет своеобразное соревнование – кто сможет быстрее пополнить свои ресурсы. Украина рассчитывает на то, что военная промышленность США и Европы окажется более расторопной, эффективной, чем российская. И что мы получим всё, что просим (а может, даже больше). При этом нет сомнений, что афишировать критически важную информацию касательно того, что именно, когда и в каком объеме получат ВСУ, наши партнеры не будут".

Виктор Каспрук считает, что лишь непосредственно на фронтах российско-украинской войны станет ясно, получила ли наша страна своевременно ракеты для зенитно-ракетных комплексов, другие необходимые боеприпасы.

"До сих пор у россиян есть преимущество в самолетах. И нельзя допустить, чтобы они смогли его использовать в воздушной войне, а также во время нашего грядущего наступления, – акцентирует эксперт. – Противовоздушная оборона должна быть максимально укреплена соответствующими САУ, системами ПРО и так далее. Чтобы иметь возможность сбивать истребители, бомбардировщики, беспилотники, ракеты. Лишь с мощной системой ПВО можно защитить украинскую бронетехнику и артиллерию во время предстоящего контрнаступления".

По мнению Виктора Каспрука, недавняя "утечка" информации из Пентагона вряд ли была такой уж чрезвычайно сверхсекретной. И серьезно не отразится на грядущих наступательных действиях ВСУ. И это, считает он, понимают даже в Москве. Тем более, акцентирует он, многое из обнародованной информации российские военные аналитики могли и сами почерпнуть из открытых источников. При этом не факт, что информация из этих источников – достоверна.

Европейские заблуждения, украинские убеждения и хитрости наступления

Политолог-международник, эксперт консалтинговой организации "Фонд гражданской дипломатии" Георгий Кухалейшвили рассуждает так:

"Если отталкиваться от заявлений, которые звучат в политических и экспертных кругах, то для проведения наступления нам не хватает многофункциональных истребителей (пусть даже это будут советские самолеты, а не пресловутые F-16), а также ракет с радиусом поражения 300 км и больше. Безусловно, важный вопрос – передача противоракетных и зенитно-ракетных комплексов, чтобы обезопасить украинских граждан от авианалетов и ракетных ударов российских агрессоров, надежно прикрыть наши наступательные действия".

Эксперт считает, что сейчас сдерживают передачу необходимого ВСУ оружия, прежде всего, материальные причины. Европейским странам, поясняет он, после передачи Украине имеющегося оружия, сложно вкладываться еще и в закупку вооружений.

"Но их правительствам необходимо выйти из зоны комфорта, объяснить налогоплательщикам, в чём смысл оказания военной помощи Украине. Играет роль и проблема перекладывания ответственности. Американцы хотят, чтобы больше денег на военную помощь Украине тратили европейцы, а европейцы (в особенности правительство Олафа Шольца в Германии) почему-то уверены, что львиную долю расходов должны нести США, как в годы холодной войны и противостояния советской угрозе. Плюс ко всему, – продолжает Георгий Кухалейшвили, – часть политиков, вроде президента Франции Эммануэля Макрона, еще лелеют надежды на то, что с россией можно договориться. И с этой точки зрения, считают они, передача новых партий вооружений ВСУ может повредить потенциально возможным переговорам".

Это большое заблуждение, уверен эксперт. Говорить с россиянами Украине не о чем, пока мы не освободим от них все наши земли – и не выйдем к границам 1991 года. И эту позицию высшего военно-политического руководства поддерживает украинское общество.

"Что касается "утечки" информации о планах украинского наступления, то мы никогда не узнаем, что это на самом деле было – последствия искусной атаки российских хакеров (разведки) или очередной фейк российской пропаганды, подлинные наработки или попытка ввести россиян в заблуждение, дать им ложный след. История знает похожие примеры, – рассказывает эксперт. – Во время Второй мировой, перед высадкой союзников в Нормандии, в руки немецких нацистов попал некий "план" военной операции. Он оказался недостоверным и был направлен на то, чтобы отвлечь силы оккупантов от настоящего места высадки десанта. Потому я не вижу смысла зацикливаться на данном вопросе во время встречи в формате "Рамштайн". Наоборот, выгодно, чтобы информационный шум вокруг "утечки" стих, а ВСУ спокойно продолжили подготовку к наступлению".

Чем скорее западные партнеры передадут необходимое оружие и боеприпасы в нужном объеме, чем скорее помогут организовать ВСУ успешное наступление, тем скорее завершится война у их же границ. И тем скорее будет урегулирована проблема украинских беженцев, огромное количество экономико-финансовых проблем, акцентирует Георгий Кухалейшвили.

"Решить массу задач с помощью одной грамотно рассчитанной операции вполне реально, – уверяет он. – Такой была та же операция "Буря", длившаяся менее недели в августе 1995-го, во время вооруженного конфликта в Хорватии. Отлично подготовленная при участии американских генералов военная наступательная операция стала тогда залогом победы хорватов, которые положили конец сербскому сепаратизму как явлению в Хорватии".