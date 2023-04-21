Упадет к ногам как гнилая грушка: эксперт оценил реальность деоккупации Крыма до конца весны

Ракета с дальностью нанесения ударов 910 км берет на мушку абсолютно все военные базы на полуострове.

Военный аналитик, полковник Петр Черник заявил, что согласен с мнением главного разведчика Украины Кирилла Буданова о том, что ВСУ могут зайти в Крым до конца весны и завершить войну до конца года, если для этого сложатся все условия.

Своим мнением он поделился в интервью ТСН.

"В стратегическом контексте я согласен, как бы это странно ни звучало. Однако деоккупировать Крым в военной части значительно легче, чем пройти линию разграничения образца 24 февраля прошлого года. Достаточно уничтожить полностью Крымский мост, взять его под огневой ракетный контроль, чтобы они не могли его отстроить. А с помощью качественной авиации, тех же F-16 закрыть небо над Крымом, а также акваторию Черного моря", — отметил эксперт.

Черник объяснил, что F-16 могут брать на борт две очень серьезные ракеты MGM-158, которые могут наносить удары от 360 до 910 км.

"Весь Крымский полуостров с севера на юг — чуть более 250 км, с востока на запад — чуть более 360 км. Ракета с дальностью нанесения ударов 910 км берет на мушку абсолютно все военные базы и абсолютно все потенциальные плавсредства, которые через Азовское море и Керченский пролив будут пытаться доставлять туда какие-то запасы. Буквально несколько недель такой осады и Крым падает к ногам как гнилая грушка. Для этого нужны дальнобойные ракеты и хорошая авиация", — подытожил аналитик.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему пресловутый Крымский мост, которым враг поставляет своей армии в материковую Украину продовольствие и оружие, пока не может быть уничтожен нашей авиацией. Причина до банального проста – не хватает авиации и дальнобойных ракет.